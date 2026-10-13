Fenoment la doar 17 ani! Cristian Tauru a devenit săptămâna trecută cel mai tânăr campion al României la drift. În emisiunea Poveștile Sport.ro, talentatul tânăr care iubește mașinile, dar și ciclismul și sporturile de iarnă, a vorbit despre cariera sa impresionantă și despre hopurile pe care le-a trecut în viață.

Poveștile Sport.ro, cu Cristian Tauru

Un tip sincer, susținut de părinți non-stop în pasiunea sa, Cristian Tauru a răspuns în cadrul emisiunii, cu promptitudine, la rubrica Întrebări-Fulger, dar a și explicat pas cu pas, pentru publicul larg, ce înseamă driftul. A vorbit despre felul în care se pregătește, cum i-a fost aprinsă scânteia pentru drift chiar pe patul de spital, jucându-se pe un simulator, și a dezvăluit care sunt visurile sale.

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro. Fragmente puteți vedea și la Jurnalul de pe postul Pro Arena. Vedeți toată emisiunea în clipul de mai sus! Nu o ratați! Veți descoperi un tânăr care-și urmează visul și oferă lecții de viață prin toate întâmplările care i-au marcat cariera.

