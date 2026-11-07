Împreună cu staff-ul său și un grup de voleibaliști inimoși, care au uitat să renunțe, Sergiu Stancu a semnat una dintre cele mai mari victorii din istoria voleiului românesc.

La Cluj-Napoca, în cadrul Campionatului European de Volei, în data de 16 septembrie 2026, tricolorii au învins dubla câștigătoare consecutivă a Jocurilor Olimpice, Franța, revenind neverosimil, de la 0-2 la seturi.

Zeci de sportivi înscriși la cluburi de volei, după sfertul de finală jucat de România la European

A fost 16-25, 25-27, 25-20, 35-33, 15-12 pentru România, care a ratat de puțin setul secund, dar a luptat fără frică în fața mingilor de meci procurate de francezi, în a patra manșă, aparent interminabilă.

Franța avea să țină minte eșecul și să ne oprească parcursul european, în faza sferturilor de finală, printr-o victorie cu 3-0 la seturi, însă parcursul până între ultimele opt națiuni din Europa rămâne o mare victorie pentru România, Sergiu Stancu și voleibaliștii implicați.

Dincolo de performanța în sine, Sergiu Stancu vede marele plus al acestui traseu fiind emulația și entuziasmul produse în urma succeselor cu Franța și Ucraina, în faza optimilor de finală.

La Zalău, într-un club de volei, peste noapte, 20-30 de fete s-au înscris cu gândul de a crește din toate punctele de vedere, în acest sport.

Sergiu Stancu: „Marele câștig, emulația și energia care s-au creat la Cluj, în sală”.

„Pe lângă performanțele obținute în această perioadă, marele câștig rămâne emulația și energia care s-au creat la Cluj, în sală.

Am văzut oameni mari, copii, fetițe, băieți care au plâns, au cântat, au suferit alături de noi. Am văzut oameni cu tricolorul desenat pe față. Acel lucru, repet, este marele câștig pe care l-am avut noi ca echipă națională și ca federație, după ce s-a întâmplat la Cluj,” a declarat Sergiu Stancu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„A fost avantajul că s-a jucat acasă, meciurile au fost televizate, și atunci foarte multă lume a urmărit voleiul și nu rămâne decât să ne bucurăm de acest lucru,” a adăugat Sergiu Stancu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.