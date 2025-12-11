VIDEO EXCLUSIV Ștefan Grasu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Familia de campioni: de ce baschet, nu atletism

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

Ștefan Grasu, la Poveștile Sport.ro

  • Stefan grasu 94
Ștefan Grasu, component al echipei Dinamo și al naționalei României de baschet, vorbește la Poveștile Sport.ro despre cum sportul cu mingea la coș a exercitat o atracție magnetică asupra lui încă din copilărie. Provenit dintr-o familie de campioni, fiul Nicoletei și al lui Costel Grasu a practicat până la juniorat și aruncările (disc, greutate), însă și-a spus că trebuie să facă o carieră în baschet!

Ștefan Grasu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Primii pași i-a făcut la CS Baller, unde a fost antrenat de Daniel Anica, în București, apoi a urmat pașii firești în sportul lui Ghiță Mureșan. Și-a propus țeluri înalte, antrenorii i-au identificat calitățile și în scurt timp a făcut parte din toate reprezentativele României de juniori. Convocarea la naționala mare a survenit rapid, iar Ștefan Grasu e în prezent om de bază al reprezentativei masculine.

  • 2,01 m e înălțimea lui Ștefan Grasu 
  • 23 de ani va împlini Ștefan Grasu pe 16 februarie

La Poveștile Sport.ro, Ștefan Grasu vorbește despre obiectivele sale cu Dinamo și cu echipa națională de baschet, retrăiește momentele din atletism, răspunde la rubrica Întrebări-Fulger și realizează TOP 3 baschetbaliști preferați all-time.

