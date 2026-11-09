Gigi Becali, avertisment pentru Laurențiu Reghecampf: ”Poate pleca oricând!”

Gigi Becali, avertisment pentru Laurențiu Reghecampf: ”Poate pleca oricând!” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a anunțat o adevărată revoluție la FCSB.

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FCSBGigi BecaliMihai StoicaLaurentiu Reghecampf
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Sosirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică a roș-albaștrilor părea că a rezolvat problemele din startul sezonului, însă, apoi, echipa patronată de Gigi Becali a suferit trei înfrângeri la rând.

Laurențiu Reghecampf, avertizat de Gigi Becali: ”Poate pleca oricând!”

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Laurențiu Reghecampf, antrenorul de la FCSB / Foto Sport Pictures
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Patronul de la FCSB vrea să ia măsuri urgente ca situația din sezonul trecut, când FCSB a ratat calificarea în play-off, să nu se mai repete. Becali vrea să aducă jucători noi în iarnă și să scape de cei care l-au dezamăgit în prima parte a sezonului. Printre aceștia se află Aymen Boutoutaou, Ofri Arad sau Eddy Gnahore.

În viitoarea campanie de transferuri, Gigi Becali a decis să se lase în baza lui Bogdan Costicea, un fost angajat al clubului, care a activat și ca scouter la CFR Cluj sau FC Voluntari. Finanțatorul de la FCSB s-a arătat nemulțumit de felul în care s-au prezentat jucătorii transferați de Mihai Stoica și Florin Cernat, motiv pentru care vrea să încerce și alte variante.

De altfel, patronul de la FCSB este hotărât să facă o curățenie în club și a transmis că doar Mihai Stoica nu va fi în pericol să o părăsească pe FCSB: ”Revoluție fac acum! Singurul care rămâne e Meme, atât, cu care sunt toată viața până la final, așa cum am promis. Nu vreau să-i fac niciodată pe dușmanii lui MM să se bucure de răul lui. Niciodată în viață nu-l fac de râs pe MM. Niciodată! Până la moarte, nu îl voi da afară pe Meme Stoica de la FCSB. Numai că îl mai beștelesc și pe el”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Întrebat dacă restul angajaților sunt dispensabili, inclusiv Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri: ”Da, toți, oricine pleacă oricând!”.

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