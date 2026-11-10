Dorit inclusiv de Oțelul Galați, Andrei Șucu este trecut pe listă pentru parteneriatul cu CSL Ștefăneștii de Jos, astfel că poate evolua și în Liga 2.

Vali Bădoi: ”Șucu Jr. să joace la Ștefănești”

În plus, Vali Bădoi (50 de ani) spune, mai în glumă, mai în serios, că l-ar vrea la ACS Inter Ilfov, echipa pe care o pregătește în Liga 3 și cu care se bate pentru promovarea în eșalonul superior.

Fostul rapidist crede că lui Șucu Jr. i-ar prinde bine să joace cât mai mult la Ștefăneștii de Jos, ținând cont că nivelul din Liga 2 este mult mai bun.

„Eu l-aș vrea, dar nu știu dacă vrea el să vină la Clinceni (n.r. - râde). Din ce am citit, ei au parteneriatul cu Ștefăneștiul, cred că i-ar prinde bine să meargă să joace la Liga 2, e un nivel mai ridicat. Cred că l-ar ajuta”, a spus Vali Bădoi, pentru PRO TV și Sport.ro.

Daniel Pancu: "Subiectul Andrei Șucu n-a existat nicio secundă! Nevasta mea ar fi reacționat la fel ca doamna Șucu"

Vineri, la conferința de presă premergătoare meciului cu Farul (1-1), Pancu a vorbit în premieră despre acest subiect. A susținut ferm că nu a existat nicio neînțelegere cu familia Șucu și a dezvăluit că în ultimele zile a stat de vorbă atât cu Andrei, cât și cu patronul Dan Șucu.

"Nu știu despre ce discuții vorbiți după meciul cu Csikszereda. Nici nu am urmărit. E un subiect care nu a existat și nu va exista niciodată. Subiectul ăsta nu există pentru mine! Cu Andrei am fost aseară la masă, iar patronul m-a invitat la Genoa cu AC Milan, duminică. Subiectul n-a existat nicio secundă!

(n.r - Întrebat dacă mesajul postat pe Instagram a fost o replică pentru Diana Șucu) Nici vorbă! Mesajul meu referitor la critică a fost clar pentru jucător, care e în continuare un copil. Singura mea greșeală e că nu l-am considerat un copil. Am discutat și aseară cu el. Încă nu realizez că nu a împlinit 18 ani, iar eu tratez pe toți egal, indiferent de vârstă și experiență. Poate aici aș fi putut fi mai sensibil”, a spus Daniel Pancu.