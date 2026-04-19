La Poveștile Sport.ro, Constantin Dima, fost fundaș central cu 68 de meciuri în Liga 1, și-a istorisit fragmente ale unei cariere pe care a încheiat-o la vârsta de 26 de ani. Căpitan al naționalelor de juniori și tineret, fotbalistul crescut de Dinamo a jucat o bună perioadă la Astra, a avut adversari de top din fotbalul românesc și a întâllnit pe când evolua la reprezentativele de juniori actuale staruri din Premier League, campionat transmis în exclusivitate de VOYO.
Costi Dima, acum în vârstă de 27 de ani, vorbește fără ocolișuri, la Poveștile Sport.ro, despre momente care l-au marcat în carieră, nu regretă nicio decizie luată și are sfaturi pentru tinerii fotbaliști. La Poveștile Sport.ro, Costi Dima devine protagonistul rubricii "Întrebări-Fulger", descrie câteva poze de arhivă și revede un interviu video acordat când a semnat Viitorul.
De ce a ratat transferul la Middlesbrough: „Îmi cer scuze, dar ăsta e adevărul”
A fost căpitan la naționala de juniori a României și văzut cu un viitor important pentru fotbalul românesc.
Un moment important din cariera lui a fost transferul ratat la Middlesbrough FC, care i-ar fi putut schimba parcursul. "Îmi cer scuze, dar ăsta e adevărul!", spune Dima la Poveștile Sport.ro. După retragere, a ales să se retragă din fotbal și să se ocupe de afaceri în afara sportului.
Dinamo București, Metalul Reșița, Sepsi OSK, Farul Constanța, Astra Giurgiu, Desna Chernigiv, UTA Arad, Chindia Târgoviște, Metaloglobus București și Concordia Chiajna sunt echipele pentru care a evoluat Constantin Dima.
Astra Giurgiu este echipa pentru care Dima a bifat cele mai multe apariții (41). De acolo a prins și transferul în Ucraina, la Desna, club care plătea 100.000 de euro în schimbul său.
- 68 de meciuri a strâns Constantin Dima la nivelul Superligii României.
