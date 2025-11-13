VIDEO EXCLUSIV Nicolae Soare, recordmenul României la maraton, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nicolae Soare a doborât un record care data de 47 de ani.

TAGS:
Nicolae Soaremaratonrecord nationalRomaniaPoveștile sport.roandru nenciu
  • Nicolae Soare (CSM Bacău) a încheiat Maratonul București (42,195 km) cu timpul de 2h11:58. Recordul naţional data din 3 septembrie 1978, când a fost stabilit la Campionatele Europene de la Praga de către atletul Cătălin Andreica, 2h12:30. 

La Poveștile Sport.ro, atletul născut în Buzău a vorbit despre toată cariera sa. Antrenamente interminabile, program strict, alimentație de nota 10 și un noian de visuri sunt ingredientele unei performanțe uriașe. În emisiunea lui Andru Nenciu, Nicolae Soare răspunde la Întrebările Fulger și comentează imagini care spun totul despre ambiția sa și dorința de a se autodepăși. 

Nicolae Soare

  • Nicolae soare povestile sport ro 2
×
Povestile sport 031125 nicolae soare 1
Povestile sport 031125 nicolae soare 6
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Acest record data de foarte mulți ani și era un record despre care mulți credeau că nu mai poate fi doborât. 

Dar eu primeam mereu întrebarea: 'când bați acel record? De prea mulți ani stă acolo.' Ăsta era primul meu obiectiv pe maraton, să ajung să bat acest record național.

Nu a fost ușor. A fost foarte, foarte greu să ajung la acest nivel. Eu am încercat din 2022 să bat acest record, dar, din păcate, nu am reușit. Am fost la mai puțin de un minut de a-l doborî,” a dezvăluit Nicolae Soare, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro
Un om de afaceri din Prahova, trimis &icirc;n judecată pentru camătă. A dat &icirc;mprumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro
ARTICOLE PE SUBIECT
I-a bătut pe kenyeni și i-a impresionat pe organizatori: Nicolae Soare a explicat la Poveștile Sport.ro cum a reușit noul record național &icirc;n proba de maraton
I-a bătut pe kenyeni și i-a impresionat pe organizatori: Nicolae Soare a explicat la Poveștile Sport.ro cum a reușit noul record național în proba de maraton
ULTIMELE STIRI
El e atacantul dorit de Chivu la Inter!
El e atacantul dorit de Chivu la Inter!
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21, EXCLUSIV pe VOYO &icirc;n preliminariile EURO, vineri de la ora 17:00!
Finlanda U21 - România U21, EXCLUSIV pe VOYO în preliminariile EURO, vineri de la ora 17:00!
Au auzit ce i-a spus un bosniac lui Denis Drăguș și anunță: &rdquo;Nu-i va plăcea lui Barbarez&rdquo;
Au auzit ce i-a spus un bosniac lui Denis Drăguș și anunță: ”Nu-i va plăcea lui Barbarez”
MM Stoica i-a dat dreptate lui Gigi Becali și a urecheat un fotbalist de la FCSB: &rdquo;Nu ai cum să faci așa&rdquo;
MM Stoica i-a dat dreptate lui Gigi Becali și a urecheat un fotbalist de la FCSB: ”Nu ai cum să faci așa”
MM Stoica, replică acidă pentru Victor Angelescu: &rdquo;La Famalicao a fost zero! Nu există comparație&rdquo;
MM Stoica, replică acidă pentru Victor Angelescu: ”La Famalicao a fost zero! Nu există comparație”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mutarea rezolvată de Gigi Becali: &rdquo;E la FCSB. Va fi un mare c&acirc;știg&rdquo;

Mutarea rezolvată de Gigi Becali: ”E la FCSB. Va fi un mare câștig”

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Gigi Becali i-a adus soția &icirc;n Rom&acirc;nia ca să &icirc;l țină &rdquo;din scurt&rdquo;: &rdquo;I-am plătit bilet!&rdquo;

Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a Rom&acirc;niei: &rdquo;Arăta groaznic! A fost devastat&rdquo;

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a României: ”Arăta groaznic! A fost devastat”

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: &rdquo;&Icirc;l dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!&rdquo;

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: ”Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!”

C&acirc;t a fost suspendat Daniel B&icirc;rligea după eliminarea din Hermannstadt - FCSB

Cât a fost suspendat Daniel Bîrligea după eliminarea din Hermannstadt - FCSB



Recomandarile redactiei
El e atacantul dorit de Chivu la Inter!
El e atacantul dorit de Chivu la Inter!
MM Stoica i-a dat dreptate lui Gigi Becali și a urecheat un fotbalist de la FCSB: &rdquo;Nu ai cum să faci așa&rdquo;
MM Stoica i-a dat dreptate lui Gigi Becali și a urecheat un fotbalist de la FCSB: ”Nu ai cum să faci așa”
C&acirc;nd revine Radu Drăgușin la naționala Rom&acirc;niei: &rdquo;Cea mai grea parte&rdquo;
Când revine Radu Drăgușin la naționala României: ”Cea mai grea parte”
Au auzit ce i-a spus un bosniac lui Denis Drăguș și anunță: &rdquo;Nu-i va plăcea lui Barbarez&rdquo;
Au auzit ce i-a spus un bosniac lui Denis Drăguș și anunță: ”Nu-i va plăcea lui Barbarez”
Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro
Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro
Alte subiecte de interes
I-a bătut pe kenyeni și i-a impresionat pe organizatori: Nicolae Soare a explicat la Poveștile Sport.ro cum a reușit noul record național &icirc;n proba de maraton
I-a bătut pe kenyeni și i-a impresionat pe organizatori: Nicolae Soare a explicat la Poveștile Sport.ro cum a reușit noul record național în proba de maraton
Recordul național al Rom&acirc;niei la maraton vechi de jumătate de secol, dobor&acirc;t azi la Maratonul București!
Recordul național al României la maraton vechi de jumătate de secol, doborât azi la Maratonul București!
Simona Maxim a &icirc;mplinit 39 de ani! Ce mai face fosta atletă care a făcut senzație la Rotterdam &icirc;n 2013, cu ce se ocupă și ce are &icirc;n plan: &rdquo;La anul revin!&rdquo;
Simona Maxim a împlinit 39 de ani! Ce mai face fosta atletă care a făcut senzație la Rotterdam în 2013, cu ce se ocupă și ce are în plan: ”La anul revin!”
Cătălin Oprișan merge pe urma soldatului care a născut o probă atletică unde imposibilul nu există.&nbsp;Fidipide n-a alergat un singur maraton, ci vreo 10! &Icirc;n c&acirc;teva zile!
Cătălin Oprișan merge pe urma soldatului care a născut o probă atletică unde imposibilul nu există. Fidipide n-a alergat un singur maraton, ci vreo 10! În câteva zile!
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

stirileprotv Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat &icirc;nceputul unei Rom&acirc;nii care și-a luat destinul european &icirc;n propriile m&acirc;ini

stirileprotv 30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Un om de afaceri din Prahova, trimis &icirc;n judecată pentru camătă. A dat &icirc;mprumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

stirileprotv Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!