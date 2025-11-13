- Nicolae Soare (CSM Bacău) a încheiat Maratonul București (42,195 km) cu timpul de 2h11:58. Recordul naţional data din 3 septembrie 1978, când a fost stabilit la Campionatele Europene de la Praga de către atletul Cătălin Andreica, 2h12:30.
La Poveștile Sport.ro, atletul născut în Buzău a vorbit despre toată cariera sa. Antrenamente interminabile, program strict, alimentație de nota 10 și un noian de visuri sunt ingredientele unei performanțe uriașe. În emisiunea lui Andru Nenciu, Nicolae Soare răspunde la Întrebările Fulger și comentează imagini care spun totul despre ambiția sa și dorința de a se autodepăși.