La Poveștile Sport.ro , atletul născut în Buzău a vorbit despre toată cariera sa. Antrenamente interminabile, program strict, alimentație de nota 10 și un noian de visuri sunt ingredientele unei performanțe uriașe. În emisiunea lui Andru Nenciu, Nicolae Soare răspunde la Întrebările Fulger și comentează imagini care spun totul despre ambiția sa și dorința de a se autodepăși.

„Acest record data de foarte mulți ani și era un record despre care mulți credeau că nu mai poate fi doborât.



Dar eu primeam mereu întrebarea: 'când bați acel record? De prea mulți ani stă acolo.' Ăsta era primul meu obiectiv pe maraton, să ajung să bat acest record național.



Nu a fost ușor. A fost foarte, foarte greu să ajung la acest nivel. Eu am încercat din 2022 să bat acest record, dar, din păcate, nu am reușit. Am fost la mai puțin de un minut de a-l doborî,” a dezvăluit Nicolae Soare, în exclusivitate pentru Sport.ro.

