În inima Naționalei - Din vestiar până în Germania, Generația de Suflet, Il Fenomeno - Povestea unui Superstar, Simona - Povestea unui vis și Narcisa - Dincolo de Medalii sunt producții VOYO regizate de Remus Achim, cel care a fost prezent la emisiunea Poveștile Sport.ro moderată de Andru Nenciu.

Printre altele, Remus Achim a vorbit și despre Nicolae Stanciu, liderul naționalei și al Generației de Suflet, nume care a luat naștere la EURO 2024, competiție transmisă în direct la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO, în care prima reprezentativă a ajuns până în optimile de finală ale turneului din Germania.

Regizorul a spus cât de mult îl apreciază pe Stanciu și a evidențiat că în ciuda faptului că în realitate este un tip timid, pe teren reușește să se desprindă de acest lucru și să se transforme într-un fotbalist ”fantastic, extraordinar, care este un model”.

Remus Achim: ”Stanciu are o ambiție extraordinară”

”Nicolae Stanciu îmi place foarte mult. E un fotbalist extraordinar. Îmi place foarte mult felul în care se exprimă și simte românește dincolo de a fi un clișeu lucrul ăsta și e un tânăr, un exemplu pentru mine prin cât de mult muncește și cât de dedicat este. Cu siguranță și ceilalți băieți sunt și fac lucruri fantastice, dar el are o poveste de viață extraordinari.

Pe vremuri, s-a scris foarte mult despre accidentarea lui la picior, care era imposibilă după meci și el practic s-a vindecat singur cu o pungă de ceva pusă pe picior și s-a vindecat singur. El are o ambiție extraordinară.

E foarte timid, dar în teren e alt om. E cu totul și cu totul altceva. Am avut ocazia să-l cunosc și să stau cu el și e pur și simplu fantastic. E un model”, a spus Remus Achim la Poveștile Sport.ro.

Emisiunea integrală cu Remus Achim la Poveștile Sport.ro