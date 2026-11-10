Banii nu sunt totul pentru selecționerul naționalei de volei a României!

Sergiu Stancu, unul dintre cei mai importanți jucători și antrenori români din istoria voleiului masculin de la noi, face lucruri mărețe pentru prima reprezentativă, pe care la Campionatul European din toamnă a reușit să o ducă departe și să o claseze în top 8.

Banii nu sunt totul pentru selecționerul naționalei de volei a României, Sergiu Stancu

România a încheiat participarea la EuroVolley 2026 cu fruntea sus, în primele 8 de pe continent, în urma rezultatelor: 1-3 cu Letonia, 3-1 cu Elveţia, 2-3 cu Germania, 3-1 cu Turcia şi 3-2 cu Franţa (Grupa D), 3-0 cu Ucraina (optimi) şi 0-3 cu Franţa (sferturi). A atras atenția, iar de acum voleiul românesc va fi privit cu mai mult respect la nivel continental.

Este o performanță uriașă pentru tot sportul românesc, iar fostul mare jucător, trecut pe la cluburi importante ale Europei și din România, selecționer în vârstă de 44 de ani în prezent, Sergiu Stancu a vorbit la Poveștile Sport.ro despre parcursul tricolorilor la EURO 2026, dar a meționat și atuurile echipei sale și cum a construit o reprezentativă care în ultimii ani a jucat de la egal la egal cu marile forțe ale lumii în volei.

Ceea ce a reușit să formeze la națională, vorbind cu un entuziasm mare și cu încredere despre ”energia” creată în cadrul lotului, l-au făcut să refuze un contract important de antrenor de club, în Emiratele Arabe Unite. Își dăduse acordul să meargă acolo, doar că acea condiție pusă de cei care i-au înaintat oferta l-a făcut să refuze!