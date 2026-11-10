VIDEO EXCLUSIV Banii nu sunt totul pentru selecționerul naționalei de volei a României. A refuzat oferta din Emirate: "Să fie sănătoși! Rămân aici!"

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SPORT.RO
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Selecționerul naționalei României la volei masculin, Sergiu Stancu, la Poveștile Sport.ro.

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emirateoferta emirateSergiu StancuVoleiEchipa NationalaSport.roPoveștile sport.roRomaniaCampionatul european de Volei
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  • Banii nu sunt totul pentru selecționerul naționalei de volei a României!

Sergiu Stancu, unul dintre cei mai importanți jucători și antrenori români din istoria voleiului masculin de la noi, face lucruri mărețe pentru prima reprezentativă, pe care la Campionatul European din toamnă a reușit să o ducă departe și să o claseze în top 8.

Banii nu sunt totul pentru selecționerul naționalei de volei a României, Sergiu Stancu

România a încheiat participarea la EuroVolley 2026 cu fruntea sus, în primele 8 de pe continent, în urma rezultatelor: 1-3 cu Letonia, 3-1 cu Elveţia, 2-3 cu Germania, 3-1 cu Turcia şi 3-2 cu Franţa (Grupa D), 3-0 cu Ucraina (optimi) şi 0-3 cu Franţa (sferturi). A atras atenția, iar de acum voleiul românesc va fi privit cu mai mult respect la nivel continental.

Este o performanță uriașă pentru tot sportul românesc, iar fostul mare jucător, trecut pe la cluburi importante ale Europei și din România, selecționer în vârstă de 44 de ani în prezent, Sergiu Stancu a vorbit la Poveștile Sport.ro despre parcursul tricolorilor la EURO 2026, dar a meționat și atuurile echipei sale și cum a construit o reprezentativă care în ultimii ani a jucat de la egal la egal cu marile forțe ale lumii în volei.

Ceea ce a reușit să formeze la națională, vorbind cu un entuziasm mare și cu încredere despre ”energia” creată în cadrul lotului, l-au făcut să refuze un contract important de antrenor de club, în Emiratele Arabe Unite. Își dăduse acordul să meargă acolo, doar că acea condiție pusă de cei care i-au înaintat oferta l-a făcut să refuze!

Performanțele remarcabile ale României la EuroVolley 2026

  • Pov sergiu stancu chitigoi
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Pov sergiu stancu chitigoi
Sergiu Stancu / Foto: Getty
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I s-a pus condiția să renunțe la naționala României, iar Sergiu Stancu nu a stat prea mult pe gânduri până să spună ”pas”.

Sergiu Stancu: "Eu semnasem un contract cu o echipă din Emiratele Arabe Unite, m-am înțeles cu ei, dar mi s-a spus că trebuie să renunț la naționala României"

”La volei, competițiile se dispută vara. Vom intra în pauză, iar echipa națională își va relua activitatea din mai. Vom avea Euroliga, o competiție similară cu Nations League la fotbal. După aceea, va fi o pauză și vom începe pregătirile pentru Mondialul din Polonia.

Ca antrenor de club, la Arcada Galați au fost șapte ani extraordinari, am jucat în grupele Ligii Campionilor, am fost aproape și de optimi. Am luat campionate consecutive. Vedem când voi mai antrena o echipă de club, dar deocamdată sunt interesat de națională.

Eu semnasem un contract cu o echipă din Emiratele Arabe Unite, m-am înțeles cu ei, dar mi s-a spus că trebuie să renunț la naționala României. Trebuia să mă prezint pe 3 august la pregătire, dar am refuzat să renunț la națională.

Am văzut ce emulație s-a format la națională și nu am putut să renunț la România! Am renunțat la contract! Probabil că mulți nu ar fi refuzat, dar eu am decis să rămân cu acești băieți, cu stafful, cu toată lumea.

Am pus suflet în ce am făcut și am renunțat la un contract bunicel! Am renunțat la bani, la tot, le-am zis să fie sănătoși! Am rămas la națională, iar cu atât a fost mai mare entuziasmul când s-a întâmplat ce s-a întâmplat la competiția de la Cluj. Toate acele trăiri, emoții, toate performanțele... .

Le-am spus celor din Emirate că nu vreau să renunț la națională, deși am mai antrenat în paralel naționala și o echipă de club”, a rememorat episodul întâmplat recent Sergiu Stancu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

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