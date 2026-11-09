Rapid i-a pus pe masă un nou contract lui Alexandru Dobre, iar conform GSP, atacantul ar urma să încaseze 15.000 de euro dacă va semna, cu 3.000 de euro mai mult decât suma pe care o încasează în prezent. Totuși, Dobre nu este de acord cu suma propusă și și-ar dori să părăsească echipa.

Bogdan Lobonț crede că Alexandru Dobre nu poate ridica pretenții la Rapid, atât timp cât și randamentul său din teren a scăzut. Fostul mare portar crede că acesta poate negocia o creștere salarială doar dacă va demonstra și prin cifrele din teren.

Mai mult, Lobonț crede că Rapid nu va ieși în pierdere dacă Dobre va decide să plece din Giulești în contextul în care nu i se va oferi salariul dorit, deoarece Rapid poate găsi un înlocuitor destul de ușor.

”Ce ar trebui să facă Dobre? Să își îmbunătățească cifrele! Este singurul lucru prin care orice jucător poate să bată cu pumnul în masă la o negociere. Dacă ai cifre foarte bune, ești plătit în baza acelor cifre. Sunt convins că oferta pe care i-a făcut-o Rapid e în concordanță cu cifrele pe care Dobre le oferă în momentul de față.

(n.r. Ar fi o pierdere dacă Dobre ar pleca?) Depinde! Eu dacă îi ofer jucătorului în baza cifrelor pe care le are, dacă el acceptă, e ok, e un câștig pentru mine. Dacă nu acceptă, pentru mine nu e o pierdere. Sunt convins că mă duc și găsesc jucători cu cifre și parametrii mai bune decât Dobre și probabil la un preț mult mai mic. Și atunci cum e? Pierdere sau câștig? Ei au un director sportiv competent, Marius Bilașco, au un departament de scouting, sunt convins că au variante dacă nu se materializează această situație cu Dobre.

Eu am altă întrebare! Era Dobre căpitanul potrivit pentru Rapid? Dacă ești căpitan de echipă, e puțin probabil să ajungi pe banca de rezerve. Trebuie să fii un exemplu dacă ești căpitan și atunci probabilitatea să stai pe bancă mult timp e mică. Mi se pare un pic o chestie făcută invers, un an ești căpitan, apoi nu mai ești căpitan. Înseamnă că e ceva-ceva la tine”, a spus Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.