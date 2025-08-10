Spaniolii l-au desființat pe Andrei Coubis după debutul ratat la AC Milan: ”Cel mai prost început posibil!”

Câte schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu Unirea Slobozia

FCSB – Unirea Slobozia se joacă ACUM, ȘOC în Ghencea, un dinamovist dă lovitura! Tavi Popescu, OUT

Sportivii români au obţinut la Campionatele Europene de atletism pentru juniori Under-20 de la Tampere (Finlanda) două medalii, aur prin Alexandra Ştefania Uţă (vezi galeria foto sus), în proba de 400 m garduri, şi argint prin Daria Vrînceanu (vezi galeria foto jos), la triplusalt.

România s-a clasat pe locul 14 în ierarhia pe naţiuni, în care Italia a ocupat prima poziţie, cu 6 medalii de aur, 3 de argint şi 5 de bronz, urmată de Marea Britanie (5-7-1), Spania (5-3-6) etc.

Duminică, în ultima zi de competiţie, Narcis Andrei Popescu a ocupat locul 11 la aruncarea suliţei, cu 65,56 metri.

Vlad Gabriel Dumitra a fost al 22-lea în semifinale la 110 m garduri (14.76). Agerpres

