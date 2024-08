Noah Lyles, devenit campion olimpic în proba de 100 m, cu un avans de doar cinci miimi de secundă în faţa jamaicanului Kishane Thompson, a afirmat la finalul cursei că a avut senzaţia că nu ar fi câştigat.

"Nu am avut impresia că aş fi câştigat această cursă, deşi am dat 100%. A fost un moment nebun, am avut impresia că el a câştigat. Eu chiar m-am îndreptat spre Kishane pentru a-i spune, 'prietene, eu cred că medalia este pentru tine'. Când am văzut numele meu pe tabelă, a fost incredibil. Sunt mândru că am reuşit asta împotriva unor atleţi atât de rapizi, la cea mai mare cursă din lume, pe cea mai mare scenă din lume. Nu m-am antrenat ca să cedez pe linie. Dar numeroase curse se încheie astfel", a spus americanul.

Întrebat dacă este un sportiv diferit la trei ani după ediția de la Tokyo, unde a cucerit medalia de bronz la 200 m, atletul a răspuns: "Da desigur! Sunt un Noah diferit, la sută la sută. Dar resimt mereu acelaşi stres, tensiunea momentului, trebuie să lucrez mai mult pentru a gestiona situaţia. Este şi foarte multă comunicare în jurul meu, făcând din mine un favorit, iar asta pune presiune. Dar, în cele din urmă, cursa nu a fost mai mare decât mine".

Cum s-a făcut departajarea între Noah Lyles și Kishane Thompson

În imaginile apărute pe rețelele de socializare și în cadrele din finalul cursei, jamaicanul pare că a trecut primul linia de sosire, cu piciorul, însă analistul Emmanuel Acho a explicat cum se face diferența în aceste cazuri.

"Pentru cei confuzi cu privire la motivul pentru care Noah Lyles a primit medalia de aur în locul lui Thompson, chiar dacă piciorul lui Thompson a trecut primul.

Cronometrul se oprește când trunchiul tău traversează linia, nu prima parte a corpului. Noah se aplecă cu pieptul, în timp ce Thompson își trage subtil pieptul. Asta era diferența", a scris americanul.

Noah Lyles, triplu campion mondial, vizează la la Paris şi titlurile olimpice la 200 metri şi la ştafetele 4x100 m şi 4x400 m.