Proba românului Marian Oprea, dominată de un portughez la Mondialul de atletism din Japonia



Portughezul Pedro Pichardo, deja campion mondial în 2022, şi-a recâştigat coroana mondială după ce s-a impus vineri, la Tokyo, în proba de triplusalt, la ultima săritură din cadrul concursului, informează AFP.



Născut în Cuba, Pedro Pichardo, în vârstă de 32 de ani, a obţinut aurul cu un rezultat de 17,91 m, cea mai bună performanţă mondială a anului, în timp ce argintul a revenit italianului Andrea Dallavalle (17,64 m). Cubanezul Lazaro Martinez (17,49 m), vicecampion mondial în 2023, a completat podiumul.



Campionul mondial en titre, Hugues Fabrice Zango, din Burkina Faso, s-a mulţumit cu locul 7 (16,92 m).



Pichardo are o listă lungă de realizări, fiind campion olimpic, tot la Tokyo, în 2021, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice din 2024 şi având două medalii de argint la Campionatele Mondiale (2013 şi 2015).



