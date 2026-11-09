Pe lângă Valencia și Lazio, încă un club pregătește oferta pentru Dennis Man! PSV i-a stabilit prețul românului

După un sezon în care a fost decisiv pentru titlul câștigat de PSV Eindhoven, contribuind cu 11 goluri și șapte pase decisive, Man și-a pierdut locul de titular și a jucat doar 159 de minute în această stagiune.

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Din acest motiv, se vorbește tot mai des despre un transfer al internaționalului român în această iarnă.

Olandezii de la PSVFans susțin că trei cluburi sunt interesate de transferul lui Dennis Man. Pe lângă Valencia, care îl are pe lista scurtă pe internaționalul român, au apărut și două variante din Serie A, campionat pe care Man îl cunoaște destul de bine.

Gianluca Dimarzio a dezvăluit zilele trecute faptul că Lazio este interesată de Dennis Man. Biancoceleștii îl vor pe Man sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare. Se pare însă că încă un club se interesează de fotbalistul român. Sursa citată scrie că Atalanta tatonează terenul, mai ales că l-a avut pe Man pe listă și în trecut.

Deocamdată, niciun club nu poate face pași în direcția lui Dennis Man, iar tratativele pot începe abia când se va deschide perioada de transferuri de iarnă.

”O plecare în prima lună a anului 2027 pare să reprezinte o soluție pentru Man, care continuă să fie foarte apreciat în Italia. Vara trecută, Atalanta Bergamo s-a arătat interesată de serviciile sale, iar surse au declarat pentru PSVFans.nl că acest interes este în continuare de actualitate. Pe lângă Atalanta, și liderul campionatului, Lazio Roma, este deschisă unei colaborări cu actualul jucător al lui PSV Eindhoven.

Totuși, este puțin probabil ca vreunul dintre cele două cluburi să fi luat deja legătura cu PSV. Perioada de mercato din iarnă este, deocamdată, închisă, iar echipele interesate își vor îndrepta, în mod normal, atenția către Eindhoven pe parcursul lunii decembrie. Cu toate acestea, o despărțire de Man în această iarnă pare din ce în ce mai probabilă”, scrie sursa citată.

Jurnalistul Ekrem Konur susține de altfel că PSV Eindhoven i-a stabilit prețul românului. Olandezii ar solicita 12 milioane de euro în schimbul fotbalistului român.