Ionuț Radu nu va veni la echipa națională, acuzând o accidentare la umăr, dar a fost integralist duminică seară în Celta Vigo - Levante, meci din etapa #12 La Liga care a avut loc pe ”Estadio de Balaidos”.

La VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, moderatorul Cristi Pintea i-a avut invitați pe fostul internațional român Bogdan Lobonț și pe comentatorul TV Ion Alexandru. Printre altele, a fost abordat și subiectul accidentării lui Ionuț Radu.

”Sunt niște decizii acolo care ridică un semn de întrebare și cel mai mare semn de întrebare este în dreptul lui Ionuț Radu. Anunțat accidentat, joacă aseară în La Liga 90 de minute la Celta Vigo”, a demarat Cristi Pintea tema.

Reacție categorică a doua zi după ce Ionuț Radu a jucat 90 de minute la Celta Vigo, dar a refuzat naționala invocând o accidentare

Apoi, Bogdan Lobonț a preluat conversația și a explicat că înțelege motivele din spatele deciziei: ”Măi, depinde din ce unghi privești această situație. Dacă o privești din unghiul medical, e de înțeles, că sunt practic două meciuri care nouă ce pot să ne aducă? Mai mult de șase puncte în niciun caz.

Doar să evităm ultima poziție. Sunt convins că a fost o discuție între Ionuț Radu și staff-ul tehnic al echipei naționale și sunt convins că au fost discuții și între cele două staff-uri medicale și ținând cont de contextul în care se desfășoară aceste două partide, mă gândesc că a fost o decizie luată la comun.

Radu, ca să rămână la echipa de club, să-și continue tratamentul. Nu pot să o numesc accidentare, este o problemă mai delicată din ce am înțeles, la umăr, care necesită atenție. Spun din experiență, pentru că și eu am avut o problemă similară. Am lăsat-o până când am ajuns la operație. Și nu am mai stat două săptămâni, am stat patru luni și jumătate. Îl înțeleg pe Ionuț.

Ceea ce am notat la el e că pare un portar diferit când vine și joacă pentru echipa națională, față de ce face la Celta Vigo”.

Selecționata lui Gheorghe Hagi a bifat până acum patru din patru eșecuri în urna valorică ”B” din Liga Națiunilor. România a fost înfrântă de două ori de Suedia (1-2 și 0-1), de Bosnia (2-4) și de Polonia (0-6).

Pentru tricolori urmează fără Ionuț Radu confruntările cu Polonia, meci care are loc la București sâmbătă (14 noiembrie, ora 21:45), și cu Bosnia la Zenica (marți, 17 noiembrie, ora 21:45).

Comunicatul FRF despre Ionuț Radu

”Portarul legitimat la Celta Vigo va efectua un tratament medical pentru a-și rezolva o problemă de sănătate mai veche. Ca urmare a convocării preliminare primite de Ionuț Radu, clubul Celta Vigo a trimis o scrisoare către staff-ul medical al Echipei Naționale prin care informează asupra stării de sănătate a jucătorului.

Conform raportului transmis de departamentul medical al clubului spaniol în data de 1 noiembrie 2026, Ionuț Radu se confruntă cu o afecțiune la umărul drept, cu modificări degenerative vechi, urmând să efectueze un tratament și să respecte o perioadă strictă de repaus pentru recuperare.

Ionuț Radu confirmă situația medicală și își dorește să urmeze acest tratament pentru a-și remedia problema medicală. Ca urmare a acestei situații, confirmată de Ionuț Radu, portarul nu va face parte din lotul național la meciurile din această lună”, se arată în comunicatul FRF.