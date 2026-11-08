VIDEO EXCLUSIV În spatele camerei. Culisele filmărilor cu Mutu, naționala României, Halep și Lecușanu. Remus Achim e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

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Alexandru Hațieganu
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Remus Achim e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

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Culisele documentarelor sportive | Remus Achim la Poveștile Sport.ro

Regizorul Remus Achim vorbește despre documentarele cu temă sportivă pe care le-a realizat în ultimii ani, materiale care se pot vedea pe VOYO.

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro și VOYO.

Culisele filmărilor cu Mutu, naționala României, Halep și Lecușanu

În emisiunea lui Andru Nenciu, Remus Achim spune lucruri neștiute din timpul filmărilor la producțiile care scot în evidență oamenii din spatele sportivilor care pentru o victorie, un gol marcat sau un punct adjudecat petrec la antrenamente ore întregi și se pregătesc nu numai fizic, ci și din punct de vedere mental.

Remus Achim | FOTO

  • Pov remus achim faza haioasa 051126
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Pov remus achim faza haioasa 051126
Fragment pov sport remus achim 1
Remus Achim / Foto: FRF
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La Poveștile Sport.ro, Achim punctează câteva episoade marcante alături de fotbaliștii din prima reprezentativă cu care a petrecut zile întregi pentru cele două documentare, spune capitole întregi de la filmările cu Mutu și dezvăluie cum a fost o zi pe care a trăit-o înaintea unui meci cu Simona Halep. Tot la Poveștile Sport.ro, Remus Achim scoate în evidență faptul că a încercat mereu să reliefeze aspectele umane ale sportivilor care apar în documentarele sale și vorbește și despre ultimul documentar - se poate vedea deja pe VOYO - cel cu Narcisa Lecușanu, vicecampioană mondială cu România în 2005.

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Remus Achim, regizorul filmului “În inima Naționalei – Din vestiar până în Germania”: “În fața camerei, George Pușcaș m-a impresionat cel mai tare”
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Remus Achim / Foto: FRF
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Povestea handbalistei Narcisei Lecușanu începe la Bacău, unde a crescut alături de patru frați și de părinți. O copilărie marcată de provocări și de un accident de tren căruia i-a supraviețuit avea să fie lăsată în urmă pentru începutul unui destin extraordinar. De la primele antrenamente și curajul de a pleca de acasă pentru a-și urma visul până la argintul mondial din 2005, cele două episoade ale documentarului urmăresc parcursul Narcisei Lecușanu, o sportivă care a transformat obstacolele în motivație.

Povestea Narcisei Lecușanu - Un drum plin de provocări și curaj

„Prin acest documentar îmi doresc ca oamenii de acasă să nu privească povestea mea doar ca pe una despre handbal, ci să se regăsească în ea”, spune Narcisa Lecușanu. „Fiecare dintre noi are un vis, trece prin momente grele, se lovește de obstacole și, uneori, ajunge să se îndoiască de propriile puteri. Sper ca acest film să le amintească oamenilor că nu trebuie să fii sportiv de performanță pentru a înțelege ce înseamnă lupta, sacrificiul și curajul de a o lua de la capăt.

﻿Dacă aș putea să mă întorc în timp și să o întâlnesc pe fetița care am fost, i-aș spune: „Bucură-te de drum. Muncește, visează și nu renunța. Vor fi zile în care îți va fi greu, zile în care vei pierde și poate vei crede că nu mai poți. Dar să nu uiți niciodată de ce ai pornit la drum. Într-o zi, vei înțelege că nu ai câștigat doar meciuri și medalii. Ai câștigat experiențe, ai învățat să te ridici și ai devenit omul care ești astăzi”. Aceasta este povestea pe care vreau să o spun prin acest film: nu doar cum se naște un campion, ci cum crește un copil și cum sportul îl poate ajuta să devină omul care își dorește să fie”.

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