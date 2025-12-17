VIDEO EXCLUSIV Românul născut în Pretoria. Johan van Heerden, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro: "România mi-a dat șansa să joc la Cupa Mondială!"

Andru Nenciu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Johan van Heerden, rugbistul echipei Dinamo, a dezvăluit secvențe din viața sa la Poveștile Sport.ro.

TAGS:
DinamoRomaniaAfrica de SudPretoriaCupa Mondialajohan van heerdenPoveștile sport.roandru nenciu
Din articol

Johan van Heerden, sud-africanul care iubește România

Un zdrahon de aproape 2 metri! Un uriaș blând! Linia a doua! Nu s-a menajat vreodată pe terenul de rugby și a jucat doar pentru a câștiga. Vântul carierei l-a purtat din Africa de Sud până în România. Și nici nu-i trecea prin cap la început că va fi dragoste la prima vedere.

Stabilit de 13 ani în România, Johan van Heerden iubește țara noastră. A jucat pentru selecționata "Stejarilor" la Cupa Mondială din 2015, își dă și sufletul pentru Dinamo și, de curând, și-a adus la București familia din Pretoria, pentru o vacanță.

I s-a pus pistolul la tâmplă!

La Poveștile Sport.ro, Johan van Heerden istorisește episodul care l-a marcat la vârsta de 16 ani, în Africa de Sud, țara sa natală: 'mi s-a pus pistolul la tâmplă!", explică tot ce a trăit la Cupa Mondială de acum un deceniu și interpretează o faimoasă melodie cântată de O-Zone.

  • 55 de selecții a strâns în naționala României dinamovistul Johan van Heerden
  • 1,96 m e înălțimea lui Johan van Heerden
  • 2015 e ediția de Cupă Mondială la care a evoluat pentru România

Respectul pentru adversar e una dintre temele abordate la Poveștile Sport.ro - Johan descrie rugbiul din perspectiva sa -, spune cum l-a impresionat un copil într-un magazin Cora din București și vorbește despre legendarul Jonah Lomu.

"Rugbiul înseamnă prietenie, disciplină, respect! Respectul e cel mai important, de mic antrenorul te învață la echipă. Trebuie să ai respect pentru toată lumea! Nu vei ajunge un jucător bun dacă nu ai respect și disciplină!", spune Johan.

Johan van Heerden: "Visul meu e să devin polițist"

Johan a debutat în campionatul intern de rugby în sezonul 2012-2013, evoluând pentru CSM Știința Baia Mare până în sezonul 2017- 2018, la jumătatea acestuia transferându-se la CSM București. A făcut pasul apoi în Franța, la Perpignan, după care, sezonul următor a revenit în SuperLiga CEC Bank, la CS Dinamo București, grupare la care evoluează și în prezent.

"România mi se pare o țară foarte sigură. Visul meu cel mare e să devin polițist și să-i protejez pe oameni", a mai adăugat Johan van Heerden, la Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată de Sport.ro, VOYO și You Tube Sport.ro.

  • Johan a debutat pentru Romania în 2015, într-un meci test cu Tonga, are 55 de selecții, șase eseuri marcate, o participare la Cupa Mondială, 2015
  • Viata în Africa de Sud i-a fost foarte grea, povestea în trecut că în prima noapte în care a dormit la Baia Mare, unde a si jucat când venit în Romania, era șocat pentru că nimeni nu a intrat peste el în cameră.
  • A jucat în meciul cu Uruguay la Nations Cup întrerupt din cauza fulgerelor și reluat a doua zi!
  • Johan van herden 02
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Bryan Habana, descris de Johan van Heerden la Poveștile Sport.ro

Bryan Habana, jucător sud-african de legendă, a fost descris de Johan la Poveștile Sport.ro: "Un icon pentru noi, a marcat multe eseuri, a jucat la Cupa Mondială, e un idol pentru copii. Acum toată lumea încearcă să joace pe stilul lui, pentru că a fost un jucător excepțional!"

La Poveștile Sport.ro, Johan caracterizează grupa României de la viitoarea ediție a Cupei Mondiale. "Misiune imposibilă! Dar România poate pregăti foarte bine acele meciuri. Dacă vom juca stilul nostru, nu ne va fi frică de niciun adversar!"

"Eu tot timpul am zis că sunt român, m-am considerat român, cu sau fără acte. Încă de când am ajuns aici să joc, în 2012, am simțit România ca fiind casa mea, pentru că totul era atât de diferit de Africa de Sud. Îmi place felul de a fi al românilor, gata să te ajute tot timpul, chiar dacă nu te cunosc, gata să te asculte când ai o problemă și să te sprijine. Pentru mine România a devenit casa mea, când merg în Africa de Sud, tot timpul zic că merg în vacanță și gândul este că apoi mă întorc, în România, acasă"

Johan van Heerden

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide
Coaliția a decis: Crește salariul minim &icirc;n 2026, tăieri de 10% &icirc;n administrația centrală și subvenții reduse pentru partide
ARTICOLE PE SUBIECT
Gabriel Toncean, președintele FR de Culturism și Fitness, e invitat la Poveștile Sport.ro
Gabriel Toncean, președintele FR de Culturism și Fitness, e invitat la Poveștile Sport.ro
&bdquo;Sunt nebuni!&rdquo; Revoltă mondială după ce FIFA a mărit prețurile biletelor pentru 2026: costă de 7 ori mai mult
„Sunt nebuni!” Revoltă mondială după ce FIFA a mărit prețurile biletelor pentru 2026: costă de 7 ori mai mult
Crina Pintea și vedeta care a exasperat-o. Mi-a rămas mult timp &icirc;n minte, era și &icirc;n perioada &icirc;n care apăra foarte bine
Crina Pintea și vedeta care a exasperat-o. "Mi-a rămas mult timp în minte, era și în perioada în care apăra foarte bine"
ULTIMELE STIRI
Florin Andone și-a spus drama &icirc;n Spania: Sunt trist, sunt frustrat, e o adevărată pacoste
Florin Andone și-a spus drama în Spania: "Sunt trist, sunt frustrat, e o adevărată pacoste"
Basarab Panduru, nemilos cu fotbalistul ofertat de Gigi Becali: &bdquo;Stai cu gluga aia &icirc;n cap de luni bune!&rdquo;
Basarab Panduru, nemilos cu fotbalistul ofertat de Gigi Becali: „Stai cu gluga aia în cap de luni bune!”
Craiova, admirată de toată Europa: echipa lui Rotaru, pe cale să reușească un rezultat imens
Craiova, admirată de toată Europa: echipa lui Rotaru, pe cale să reușească un rezultat imens
Mihăilă, coșmar fără sf&acirc;rșit: ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat astăzi, fără precedent!
Mihăilă, coșmar fără sfârșit: ce i s-a întâmplat astăzi, fără precedent!
Cristi Chivu remaniază lotul pentru Supercupa Italiei! Patru nume noi &icirc;n avionul de Riad
Cristi Chivu remaniază lotul pentru Supercupa Italiei! Patru nume noi în avionul de Riad
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Scandalos! &Icirc;ncă două țări &bdquo;interzise&rdquo; de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026

Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026

Ceva rău de tot! MM Stoica a făcut anunțul &icirc;n cazul lui Tavi Popescu

"Ceva rău de tot!" MM Stoica a făcut anunțul în cazul lui Tavi Popescu

După ce Rybakina a c&acirc;știgat Turneul Campioanelor, rușii &icirc;și arogă merite. Reacția Kazahstanului a venit imediat

După ce Rybakina a câștigat Turneul Campioanelor, rușii își arogă merite. Reacția Kazahstanului a venit imediat

13 milioane de euro pentru Dennis Man!

13 milioane de euro pentru Dennis Man!

&rdquo;Cel mai mare talent al Rom&acirc;niei&rdquo; joacă la FCSB: &rdquo;Nu cred că a fost altul&rdquo;

”Cel mai mare talent al României” joacă la FCSB: ”Nu cred că a fost altul”

Capăt de drum: Olăroiu pleacă! Următoarea destinație pentru selecționerul Emiratelor

Capăt de drum: Olăroiu pleacă! Următoarea destinație pentru selecționerul Emiratelor



Recomandarile redactiei
Florin Andone și-a spus drama &icirc;n Spania: Sunt trist, sunt frustrat, e o adevărată pacoste
Florin Andone și-a spus drama în Spania: "Sunt trist, sunt frustrat, e o adevărată pacoste"
Basarab Panduru, nemilos cu fotbalistul ofertat de Gigi Becali: &bdquo;Stai cu gluga aia &icirc;n cap de luni bune!&rdquo;
Basarab Panduru, nemilos cu fotbalistul ofertat de Gigi Becali: „Stai cu gluga aia în cap de luni bune!”
Craiova, admirată de toată Europa: echipa lui Rotaru, pe cale să reușească un rezultat imens
Craiova, admirată de toată Europa: echipa lui Rotaru, pe cale să reușească un rezultat imens
Mihăilă, coșmar fără sf&acirc;rșit: ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat astăzi, fără precedent!
Mihăilă, coșmar fără sfârșit: ce i s-a întâmplat astăzi, fără precedent!
Despărțire după 7 ani și jumătate: Marius Marin, pe cale să fie v&acirc;ndut de Pisa
Despărțire după 7 ani și jumătate: Marius Marin, pe cale să fie vândut de Pisa
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Siyabonga Ngezana, apărat de fanii din Africa de Sud, după situația de la națională: Aș fi făcut la fel
Siyabonga Ngezana, apărat de fanii din Africa de Sud, după situația de la națională: "Aș fi făcut la fel"
Sătul să aștepte după Ngezana la națională, un fost căpitan al Africii de Sud face o propunere surprinzătoare
Sătul să aștepte după Ngezana la națională, un fost căpitan al Africii de Sud face o propunere surprinzătoare
CITESTE SI
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou &bdquo;stop&rdquo; burlăciei. GALERIE FOTO

stirileprotv Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Patricia Potra a fost arestată preventiv. Ar fi păcălit zeci de persoane cu consultanță pentru proiecte europene

stirileprotv Patricia Potra a fost arestată preventiv. Ar fi păcălit zeci de persoane cu consultanță pentru proiecte europene

Două eleve au dispărut de la școală și au apărut &icirc;n fața casei unui localnic a doua zi. Nimeni nu știe ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat

stirileprotv Două eleve au dispărut de la școală și au apărut în fața casei unui localnic a doua zi. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!