Johan van Heerden, sud-africanul care iubește România

Un zdrahon de aproape 2 metri! Un uriaș blând! Linia a doua! Nu s-a menajat vreodată pe terenul de rugby și a jucat doar pentru a câștiga. Vântul carierei l-a purtat din Africa de Sud până în România. Și nici nu-i trecea prin cap la început că va fi dragoste la prima vedere.

Stabilit de 13 ani în România, Johan van Heerden iubește țara noastră. A jucat pentru selecționata "Stejarilor" la Cupa Mondială din 2015, își dă și sufletul pentru Dinamo și, de curând, și-a adus la București familia din Pretoria, pentru o vacanță.

I s-a pus pistolul la tâmplă!

La Poveștile Sport.ro, Johan van Heerden istorisește episodul care l-a marcat la vârsta de 16 ani, în Africa de Sud, țara sa natală: 'mi s-a pus pistolul la tâmplă!", explică tot ce a trăit la Cupa Mondială de acum un deceniu și interpretează o faimoasă melodie cântată de O-Zone.

55 de selecții a strâns în naționala României dinamovistul Johan van Heerden

1,96 m e înălțimea lui Johan van Heerden

2015 e ediția de Cupă Mondială la care a evoluat pentru România

Respectul pentru adversar e una dintre temele abordate la Poveștile Sport.ro - Johan descrie rugbiul din perspectiva sa -, spune cum l-a impresionat un copil într-un magazin Cora din București și vorbește despre legendarul Jonah Lomu.

"Rugbiul înseamnă prietenie, disciplină, respect! Respectul e cel mai important, de mic antrenorul te învață la echipă. Trebuie să ai respect pentru toată lumea! Nu vei ajunge un jucător bun dacă nu ai respect și disciplină!", spune Johan.

Johan van Heerden: "Visul meu e să devin polițist"

Johan a debutat în campionatul intern de rugby în sezonul 2012-2013, evoluând pentru CSM Știința Baia Mare până în sezonul 2017- 2018, la jumătatea acestuia transferându-se la CSM București. A făcut pasul apoi în Franța, la Perpignan, după care, sezonul următor a revenit în SuperLiga CEC Bank, la CS Dinamo București, grupare la care evoluează și în prezent.

"România mi se pare o țară foarte sigură. Visul meu cel mare e să devin polițist și să-i protejez pe oameni", a mai adăugat Johan van Heerden, la Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată de Sport.ro, VOYO și You Tube Sport.ro.

