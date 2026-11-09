Din acest motiv, Gigi Becali, patronul lui FCSB pregătește o nouă campanie de transferuri importantă pentru a întări echipa și pentru a se asigura că echipa sa nu va mai rata play-off-ul.

Gigi Becali: ”Hai să îl aduc pe ăsta, poate o fi bun!”

Gigi Becali a dezvăluit că nu e va mai baza doar pe Mihai Stoica, Florin Cernat și Florin Vulturar pentru a căuta fotbaliști la FCSB. Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit că va aduce în cadrul clubului un om apropiat lui, care l-a mai ajutat în trecut cu transferurile.

Bogdan Costicea este cel pe care Gigi Becali îl consideră numărul 1 la FCSB când vine vorba la transferuri. Costicea a fost angajatul lui FCSB în perioada 2016-2021, iar din iulie 2021 până în ianuarie 2022 a fost angajatul rivalei CFR Cluj, ca mai apoi să meargă la FC Voluntari.

Pe lângă Costicea, Gigi Becali a anunțat deja că a luat legătura și cu Mirel Rădoi. Fostul antrenor al lui FCSB i-a promis finanțatorului roș-albaștrilor că va analiza și el jucătorii propuși de Costicea.

”Pe Bogdan Costicea îl știu de mic copil. Doar că a făcut el niște tâmpenii, ba că pleacă la CFR, că e mare specialist. Ba că pleacă la Craiova, ba la Voluntari. L-am lăsat să se dea cu capul de pereți, dar mai vorbeam cu el.

I-am dat o dată 20.000 de euro și mi-a dat înapoi doar 2.000. Am zis lasă, că ăștia sunt copiii mei, i-am crescut pe toți. Mă tot suna că se duce prin Congo, prin Uganda după jucători. Eu râdeam când îmi spunea. Dar în urmă cu 3 luni, când am văzut că ăștia ai mei, Meme cu Cernat, nu se uită, am zis, decât să mănânce mentosana, hai să-l aduc pe ăsta, poate o fi bun. Dacă nu e bun, hai la revedere și cu tine!

Costicea mi-a zis că a văzut 300 de jucători și a selectat 19. Din ăia 19, Cernat și ceilalți ziceau că nu e niciunul bun. Am vorbit și cu Reghe să se uite. Am vorbit și cu Mirel, să se uite și el. Mi-a zis că se poate uita și el de acasă, doar să mă ajute pe mine”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.