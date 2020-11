Solskjaer are cifre mai bune dupa 100 de meciuri la Manchester United, decat a avut Klopp la Liverpool in aceeasi perioada! 

In ciuda statisticii favorabile, norvegianul se gaseste din nou sub presiune.

Manchester United trece din nou prin momente dificile. Dupa despartirea de Alex Ferguson, "diavolii rosii" au avut cinci antrenori in sapte ani (David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer), castigand doar un trofeu FA Cup (2015-2016), unul EFL Cup (2016-2017), un FA Community Shield (2016) si Europa League (2016-2017). Odata cu venirea lui Ole Gunnar Solskjaer, situatia parea sa se remedieze, dupa ce norvegianul a castigat primul meci cu 5 goluri marcate de la plecarea lui Ferguson si invinsese in 14 din primele 19 partide in care a fost antrenorul lui United.

Insa, cu multe dintre vedetele din lot ajunse intr-o stare de blazare si chiar cu unii jucatori cu gandul deja la urmatoarele echipe, cu o strategie de transferuri haotica si de austeritate, in care cele mai importante nume aduse in aceasta vara au fost Edinson Cavani si Alex Telles si cu tot mai putina rabdare din partea fanilor, care nu au mai primit un trofeu de aproape 4 ani, au reinceput discutiile despre viitorul lui Soslkjaer pe banca echipei. United ocupa acum locul 15 in campionat, dupa infrangeri cu Crystal Palace, Tottenham si Arsenal, dar conduce grupa din Champions League, invingand PSG si Leipzig, intr-un episod de inconsistenta specific ultimilor ani.

Dupa 100 de meciuri la carma lui United, situatia sa este asemanatoare cu cea a lui Jurgen Klopp la Liverpool. Perioada de glorie a germanului a inceput abia dupa finalui celui de-al treilea sezon in Merseyside, cand au venit si trofeele - Champions League (2018-2019), Supercupa Europei (2019), Club World Cup (2019) si, cel mai important, titlul in Premier League (2019-2020), dupa o pauza de trei decenii. De asemenea, ambii lucreaza excelent cu tinerii din academie, ceea ce a dus la economisirea unor sume mari prin promovarea juniorilor. Intrebarea este daca familia Glazer si vicepresedintele executiv Ed Woodward au aceeasi rabdare cu Solskjaer, cum au avut John Henry si Tom Werner cu Klopp la Liverpool.

CIFRELE LUI OLE GUNNAR SOLSKJAER, DUPA 100 DE MECIURI LA MANCHESTER UNITED:

Victorii - 55

Egaluri - 21

Infrangeri - 24

Goluri marcate - 181

Goluri primite - 100

Locuri ocupate in Premier League - 6 (2018-2019), 3 (2019-2020)

Champions League - sferturi de finala (2018-2019 / 0-1, 0-3 Barcelona)

Europa League - semifinala (2019-2020 / 1-2 FC Sevilla)

Trofee - 0

Juniori promovati (in primele 100 partide) - Brandon Williams, Mason Greenwood, James Garner, Tahith Chong, Ethan Laird, Di'Shon Bernard, Largie Ramazani, Dylan Levitt, Teden Mengi, Ethan Galbraith

CIFRELE LUI JURGEN KLOPP, DUPA 100 DE MECIURI LA LIVERPOOL:

Victorii - 50

Egaluri - 29

Infrangeri - 21

Goluri marcate - 182

Goluri primite - 108

Locuri ocupate in Premier League - 8 (2015-2016), 4 (2016-2017), 4 (2017-2018)

Champions League - finala (2017-2018 / 1-3 Real Madrid)

Europa League - finala (2015-2016 / 1-3 FC Sevilla)

Trofee - 0

Juniori promovati (in primele 100 partide) - Trent Alexander-Arnold, Ben Woodburn, Connor Randall, Kevin Stewart, Sheyi Ojo, Ovie Ejaria