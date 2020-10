Probleme pentru Manchester United inaintea super duelului cu PSG! Solskjaer, fara capitan in Franta! Alti 2 jucatori importanti nu au facut deplasarea

Manchester United va evolua in aceasta seara de la ora 22:00 in deplasare cu Paris Saint-Germain, in prima etapa a grupelor UEFA Champions League.

Ole Gunnar Solskjaer se confrunta cu probleme de lot inaintea acestui meci. Antrenorul norvegian nu se poate baza pe ultima achizitie, Edinson Cavani. Atacantul uruguayan este in urma cu pregatirea fizica deoarece nu a mai evoluat intr-o partida oficiala din martie, cand campionatul Frantei a fost intrerupt din cauza pandemiei de coronavirus. Astfel, fotbalistul de 33 ani rateaza sansa de a debuta pentru United chiar impotriva fostei sale echipe.

De asemenea, nici capitanul Harry Maguire nu a facut deplasarea la Paris din cauza unei accidentari usoare suferite in victoria din weekend a echipei sale, 4-1 in deplasarea de la Newcastle. In absenta lui Maguire, Bruno Fernandes va fi capitanul echipei la aceasta partida.

Mai mult decat atat, dupa cum informeaza jurnalistii de la BBC Sport, nici Mason Greenwood nu se afla in lotul deplasat de "diavoli" la Paris. Fotbalistul de 19 ani care a debutat recent si in nationala mare a Angliei, nu a facut parte din lot nici la meciul cu Newcastle din cauza unei accidentari. Conform sursei citate, Greenwood nu s-a refacut complet si nu a facut deplasarea cu echipa pentru acest meci.

Nici Thomas Tuchel nu este lipsit de probleme inaintea meciului cu englezii. Paris Saint-Germain are 6 fotbalisti depistati pozitiv cu coronavirus. Dupa Draxler, Marquinhos, Veratti, Kehrer si Icardi, a venit randul fostului fotbalist al lui Manchester United, Ander Herrera, sa se infecteze.

De asemenea, nici ultimul transfer al campioanei Frantei, Danilo, nu va putea evolua in aceasta partida, intrucat a intrat in contact la nationala Portugaliei cu Cristiano Ronaldo, de asemenea depistat pozitiv cu Covid-19.

Alaturi de Paris Saint-Germain si Manchester United, in grupa H din UEFA Champions League mai fac parte Istanbul Basaksehir si RB Leipzig.