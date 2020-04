Solskjaer le-a cerut familiilor fotbalistilor de la Manchester United sa il ajute cu antrenamentele in perioada de izolare

Antrenorul le-a transmit copiilor, sotiilor si iubitelor jucatorilor sai sa se implice activ in programul de pregatire si sa fie antrenorii lui secunzi.

Premier League este interupt cel putin pana pe 2 mai, iar fotbalistii se afla inchisi in case, in izolare, pentru a se proteja de coronavirus. Antrenorul lui Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a declarat ca le-a cerut familiile jucatorilor sa ii dea o mana de ajutor cu pregatirea din aceasta perioada.

“Tinem legatura prin telefon, WhatsApp si email, asa comunic cu jucatorii si cu staff-ul. Sunt obisnuit sa ii vad in fiecare zi si sa vad cu ochii mei cum se pregatesc, dar acum e o situatie deosebita. Lucram in necunoscut si nu stiu daca se pot concentra 100% pe antrenamente, ca sa fie in forma maxima cand ne vom reintalni. Jucatorii au programe individuale de pregatire, trebuie sa isi aiba singuri grija de dieta, iar aceasta perioada trebuie sa fie folosita pentru odihna si pentru a face antrenamente specifice, in functie de posturile si indatoririle lor in teren. Majoritatea fotbalistilor au case cu gradina destul de mare, asa ca spatiul nu e o problema. Le-am cerut sa se duca in spatele casei si sa le ceara copiilor, sotiilor sau iubitelor sa schimbe pase, sa stea in poarta sau ca adversari sau sa le centreze in fata portii, daca e nevoie sa mai iasa din monotonie”, a declarat antrenorul lui United.