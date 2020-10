Imagini SUPERBE cu baza de antrenament de zeci de MILIOANE a lui Liverpool! Cand se muta echipa lui Klopp de pe Melwood

Dupa 60 de ani, Liverpool pleaca din Melwood la inceputul lunii noiembrie.

Noua baza de antrenament din Kirkby, care ar fi trebuit sa fie gata din iulie, va fi inaugurata abia luna viitoare. Noua "casa" a lui Liverpool a costat 50 de milioane de lire si se intinde pe o suprafata de 9.200 de metri patrati.

Aici se vor antrena atat jucatorii lui Jurgen Klopp, cat si juniorii lui Liverpool, baza cuprinzand 3 terenuri, doua sali de fitness, o sala de sport, o piscina, camere pentru hidroterapie si recuperare, sali de conferinta si birouri.

Potrivit jurnalistilor de la The Athletic, Klopp a stabilit ca echipa sa faca mutarea in noua baza de antrenament in urmatoarea pauza cauzata de meciurile echipelor nationale.

Astfel, ultimul derby pentru care se vor pregati jucatorii de la Liverpool la Melwood este cel cu Manchester City, programat pe 8 noiembrie.

Imagini de la Kirkby puteti vedea in galeria foto de mai jos.