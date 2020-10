COSMAR pentru Jurgen Klopp! Van Dijk ar putea lipsi 10 luni de pe teren! Care este starea fundasului dupa accidentarea HORROR

Virgil van Dijk s-a accidentat in meciul dintre Everton si Liverpool, in urma unei intrari dure a portarului Jordan Pickford.

Olandezul este unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei lui Jurgen Klopp, care va trebui sa se descurce fara el pentru cateva luni. Van Dijk va trebui sa treaca printr-o interventie chirurgicala in urmatoarea perioada, iar tehnicianul "cormoranilor" a declarat ca nu stie deocamdata cand ar putea reveni fundasul.

"Virgil a fost aici, este ok. Dar in ceea ce priveste data cand va avea loc operatia si alte lucruri de acest gen, nu cred ca are rost sa venim cu un program in fiecare zi. Dar totul va fi ok si se va intampla cand este potrivit. Este intr-o stare buna.

Nici nu vrem sa stim cat va dura recuperarea, ca sa fiu sincer. Va dura ceva, asta este clar. Toti oamenii sunt diferiti, asa ca nu trebuie sa limitam discutia prin a vedea cat a durat la altii. De la un punct incolo tine de fiecare persoana in parte pentru ca fiecare gestioneaza diferit lucrurile", a declarat Klopp la conferinta de presa dinaintea meciului cu Sheffield United.

Recuperarea in cazul accidentarilor de genul celei suferite de Van Dijk poate dura pana la 10 luni. Acesta a fost cazul lui Alex Oxlade-Chamberlain, care a lipsit aproape 300 de zile in 2018.

Cu toate astea, Florian Lejeune de la Newcastle s-a recuperat in 140 de zile, iar lui Roberto Baggio i-au trebuit doar 77 de zile pentru a reveni pe teren in 2002, la varsta de 34 de ani, dupa o accidentare similara.