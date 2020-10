DEZASTRUL VAR in Anglia! Fanii lui Liverpool se plang ca supercampioana lui Klopp a fost FURATA! Chelsea, miscare de WRESTLING si penalty refuzat

Controversele VAR se aduna in startul sezonului din Premier League!

Faze greu de justificat la meciurile zilei din Anglia. Chelsea se plange ca nu a primit in derby-ul contra lui United (0-0), dupa ce Azpilicueta a fost tras in mod evident de Maguire in careu fara ca centralul sau asistentul virtual sa observe ceva.

Nu e singura disputa a momentului! Fanii lui Liverpool sunt suparati dupa ce Sheffield United a primit penalty pe Anfield in urma unui atac al lui Fabinho la Oli McBurnie. Arbitrul Mike Dean a dat lovitura libera la marginea careului, insa la interventia VAR decizia a fost intoarsa. Liga engleza a dat un comunicat in care dezvaluie ca arbitrii din camera virtuala au verificat doar daca incidentul s-a petrecut in careu sau in afara lui, nu si daca trebuia sau nu acordat fault. Astfel, dezbaterea se invarte in jurul a doua puncte cheie: "a fost sau nu fault?" si "a fost sau nu in careu?".

Pentru multi dintre cei care si-au dat cu parerea, jocul nici nu trebuia oprit, avand in vedere ca Fabinho a atacat mingea si n-a avut in niciun moment ca tinta picioarele adversarului sau.

