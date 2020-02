Cutremur la United? Ole Gunnar Solskjaer ar putea fi demis! Cine e favorit sa ii la locul pe banca tehnica

Antrenorul nu a impresionat la clubul englez.

Manchester United traverseaza o perioada proasta, iar Ole Gunnar Solskjaer ar putea fi in pericol de demitere. Mauricio Pochettino este antrenorul despre care s-a spus ca ar putea ajunge la United inca de cand acesta a fost demis de la Tottenham, in noiembrie.

Argentinianul a declarat ca e pregatit de o noua provocare, dupa 3 luni de pauza. Acesta a spus ca i-ar placea sa revina in Premier League, lucru care a alimentat zvonurile despre o posibila preluare echipei de pe Old Trafford.

"Ca sa fiu sincer, mi-ar placea sa antrenez in Premier League. Va fi dificil, dar deocamdata astept si vad ce se va intampla. Sunt pregatit de o noua provocare. Am incredere ca sezonul viitor va fi unul fantastic pentru mine", a spus Pochettino pentru SkySports.

Argentinianul a fost vazut marti impreuna cu Neil Ashton, consilierul de imagine al celor de la United.

"Diavolii" se afla pe locul 8 in Premier League.