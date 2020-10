Klopp, aproape sa vada CEL MAI TARE GOL din cariera! Ce EXECUTIE NEBUNA a putut sa incerce Arnold in meciul cu Sheffield

Liverpool si Sheffield se intalnesc in etapa 6 din Premier League.

Campioana Angliei o primeste pe Sheffield pe teren propriu, dupa victoria la limita cu Ajax din Champions League. Jurgen Klopp a fost aproape sa vada cel mai tare gol din carier sa.

Salah a obtinut o lovitura libera in propria jumatate de teren, iar Alexander-Arnold a mers sa execute. La fel ca in meciul cu Barcelona, Arnold a vazut pozitia avansata a portarului oaspetilor si a incercat un sut nebun de la distanta. Fundasul a fost aproape sa inscrie, insa portarul a intervenit in ultimul moment si a scos in corner.