Unirea Slobozia și Universitatea Craiova își dau întâlnire duminică seară, de la ora 20:00, la Slobozia, în etapa cu numărul 28 din sezonul regulat al Superligii României.

Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cum arată stadionul Unirii Slobozia înaintea duelului cu Universitatea Craiova

Ialomițenii au fost afectați de ninsoare abundentă care a lovit sudul țării, dar au reușit să curețe toată zăpada de pe teren înaintea întâlnirii cu liderul din Superliga.

Cu toate acestea, în afara terenului s-au format „munți” de zăpadă, pentru că cei care se îngrijesc de stadionul din Slobozia nu au reușit să îndepărteze complet nămeții.