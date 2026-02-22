Unirea Slobozia și Universitatea Craiova își dau întâlnire duminică seară, de la ora 20:00, la Slobozia, în etapa cu numărul 28 din sezonul regulat al Superligii României.
Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
Cum arată stadionul Unirii Slobozia înaintea duelului cu Universitatea Craiova
Ialomițenii au fost afectați de ninsoare abundentă care a lovit sudul țării, dar au reușit să curețe toată zăpada de pe teren înaintea întâlnirii cu liderul din Superliga.
Cu toate acestea, în afara terenului s-au format „munți” de zăpadă, pentru că cei care se îngrijesc de stadionul din Slobozia nu au reușit să îndepărteze complet nămeții.
Unirea Slobozia - Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00 | Oltenii, lideri și dacă pierd
Meciul va fi arbitrat de George Roman, ajutat în tușe de Alexandru Filip și Raul Ghiciulescu. La VAR a fost delegat Iulian Dima, care va fi ajutat de asistentul său, Stelian Slabu. Robert Avram va fi arbitrul de rezervă, iar Andrei Ioniță, observatorul arbitrilor.
În clasament, oltenii sunt pe primul loc cu 53 de puncte. După 27 de etape, gruparea lui Filipe Coelho a bifat 15 victorii și opt remize, la care s-au adăugat patru rezultate negative.
De cealaltă parte, Slobozia e în ”zona fierbinte” a clasamentului cu 24 de puncte și e automat în play-out. Șapte victorii, trei rezultate de egalitate și 17 înfrângeri au ialomițenii până acum.