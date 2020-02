Manchester United mai incearca un transfer! Solskjaer urmareste un fotbalist de 60 de milioane de euro! Cine e jucatorul dorit de clubul englez

Echipa din Premier League anunta o campanie de transferuri impresionanta in aceasta vara.

Antrenorul lui Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a trimis un scouter sa il urmareasca pe Federico Chiesa, fotbalistul Fiorentinei. Fiorentina a jucat saptamana trecuta impotrva lui AC Milan, meci incheiat cu scorul de 1-1. Chiesa a fost titular in partida din Serie A.



Solksjaer vrea sa continue seria transferurilor, iar unul dintre jucatorii pe care vrea sa ii aduca in vara este mijlocasul Fiorentinei. Fotbalistul de 22 de ani a evoluat in 121 de meciuri din Serie A, marcand 21 de goluri. In acest sezon, Chiesa are 6 reusite si 3 pase decisive in 22 de aparitii in campionat. Mijlocasul este considerat unul dintre cei mai promitatori tineri din Italia.

Jucatorul Fiorentinei mai are contract cu formatia din Serie A pana in 2022. Conducerea Fiorentinei a declarat ca ar dori sa il pastreze pe Chiesa si dupa finalul intelegerii. Juventus e si ea interesata de fotbalist.

Federico Chiesa e fiul legendarului atacant italian Enrico.