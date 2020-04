ULTIMA ORA | Manchester United a transferat un portar in plina pandemie! Cine a semnat cu echipa lui Solskjaer: "Este un sentiment suprareal!"

Echipa antrenata de Ole Gunaar Solskajer, Manchester United, a realizat un transfer in plina pandemie de coronavirus. Potrivit mirror.co.uk, "Diavolii rosii" au obtinut semnatura portarului Radek Vitek (16 ani) de la Sigma Olomuc. Fotbalistul se va alatura clubului in vara si are o inaltime de 1,98 metri. In prima instanta acesta va evolua pentru echipele de juniori ale clubului de pe Old Trafford.

"Este un sentiment suprareal, un transfer la Manchester United este visul multor baieti care se apuca de fotbal. Recunosc ca nu am crezut cand am aflat de interesul clubului pentru mine, dar acum a devenit o realitate", a declarat Vitek.

DONE DEAL: Radek Vitek has joined Manchester United from Sigma Olomouc. ✅

Take a read on what the goalkeeper has had to say ????https://t.co/BZHkKKuY4A