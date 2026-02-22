NEWS ALERT Vestea anului în tenis! Serena Williams, revenire spectaculoasă

Vestea anului în tenis! Serena Williams, revenire spectaculoasă
Americanca Serena Williams, fostul lider mondial al tenisului feminin profesionist, în vârstă de 44 de ani, îşi recapătă, duminică, dreptul de a concura în turnee de Mare Şlem sau în circuitul WTA, dar până acum şi-a menţinut vagi intenţiile sale, informează AFP.

Serena WilliamsTenisWTAGrand Slam
Pentru a fi eligibilă pentru o revenire în circuit, laureata a 23 de titluri de Grand Slam trebuia să fie disponibilă timp de şase luni pentru controale antidoping inopinate.

Această perioadă de şase luni expiră duminică. Prin urmare, americanca este acum liberă să participe la turnee profesioniste unde va beneficia de o invitaţie din partea organizatorilor.

"Dacă nu se accidentează, nu există nicio îndoială că va juca din nou undeva la un moment dat", a afirmat fostul lider mondial Jim Courier în ianuarie, subliniind cât de restrictiv era să facă parte din grupul de jucătoare care ar putea fi supuse unor teste antidoping aleatorii.

"Nimeni care nu intenţionează să joace tenis profesionist nu se va înscrie pe acea listă, mai ales cineva care are atâta experienţă precum Serena Williams", a insistat fostul jucător american.

Dar Serena a dezminţit iniţial în decembrie zvonurile despre o revenire în circuit, zvonuri care au devenit mai credibile odată cu reluarea carierei profesioniste a surorii sale mai mari, Venus (45 de ani), în vara anului 2025.

Însă la sfârşitul lunii ianuarie, Serena Williams a fost mai evazivă.

"Nu este nici da, nici nu. Nu ştiu, doar voi vedea ce se întâmplă", a afirmat fostul lider al circuitului feminin în timpul programului de televiziune american "Today".

Întrebată de ce s-a reînscris în programul antidoping, Williams a evitat întrebarea cu un răspuns vag. "M-am reînscris? Nu ştiam dacă am ieşit. Nu pot vorbi despre asta", a afirmat mama a două fetiţe, în vârstă de opt şi doi ani.

Dar cel mai recent indiciu a venit la începutul lunii februarie, când americanca Alycia Parks (locul 77mondial) a dezvăluit că se antrenase cu câteva zile înainte cu ilustra ei compatrioată.

"Este într-o formă excelentă. Cred că ar fi o senzaţie în circuit", a declarat Parks într-un interviu acordat publicaţiei de specialitate Tennis Majors.

Serena Williams nu dispune de un clasament WTA din luna septembrie 2022, de la ultimul său turneu, US Open şi, prin urmare, depinde de invitaţiile organizatorilor pentru a intra direct pe tabloul principal al turneelor la care ar dori să joace.

Venus Williams este, de asemenea, invitată la turneul WTA 250 de la Austin (23 februarie - 1 martie) şi intenţionează să concureze la simplu şi dublu, disciplină în care a excelat alături de sora ei mai mică (14 titluri de Grand Slam şi trei medalii olimpice de aur).

"Cu Serena, orice este posibil", a declarat recent fostul ei antrenor, Patrick Mouratoglou, pentru ziarul L'Equipe. "Dacă există cineva capabil să încerce o astfel de revenire, aceea este Serena".

