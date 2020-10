Klopp nu a stat prea mult pe ganduri si a gasit deja inlocuitor pentru Van Dijk! Pe ce fundas a pus ochii antrenorul german

Virgil van Dijk s-a accidentat in partida cu Everton si cel mai probabil va rata restul sezonului.

Ozan Kabak, jucatorul lui Schalke este alesul cormoranilor. El este evaluat la 40 de milioane de euro, iar nemtii sunt dispusi sa mai scada din pret din cauza pandemiei, potrivit Mirror. Fosta echipa a lui Cipriana Marica isi doreste 30 de milioane in schimbul sau. Campioana Angliei intentioneaza sa ofere 20 de milioane de euro, potrivit sursei citate. Liverpool ii mai are la dispozitie in centru defensivei pe Joe Gomez, Joel Matip, dar il poate utiliza in defensiva si pe Fabinho.

Klopp a declarat ca va fi alaturi de fundasul olandez cat timp se va recupera.

"Suntem alaturi de el, stie ca il vom astepta precum o face sotia in cazul barbatului aflat in inchisoare. Acum, trebuie sa ii usursm pe cst posibil aceasts perioada", a spus neamtul pentru site-ul oficial al clubului.