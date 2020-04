"Sa le da sotiile pase sau centrari!" Ce mesaj le-a transmis Solskjaer jucatorilor sai in plina pandemie! Cum le-a propus sa se antreneze: "Eu incerc sa lucrez la finalizare!"

Solskjaer le-a transmis un mesaj fotbalistilor sai.

Pandemia coronavirusului a lovit puternic intreg globul, iar una dintre tarile foarte afectate este si Anglia. Premier League a fost suspendata si nu se stie daca sezonul in curs se va relua. Antrenorul celor de la Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, le-a transmis un mesaj elevilor sai, prin care le propune o metoda inedita de a se antrena.

"Jucatorii au primit programe individuale de pregatire si de dieta, iar in aceasta perioada au si sarcini specificie postului si rolului din teren. Eu ies in gradina cu copiii si incerc sa lucrez la finalizare! La fel trebuie sa faca si atacantii, de exemplu. Stiu ca cei mai multi dintre ei dispun de facilitati, au spatii in care pot exersa. Ii rog sa iasa si ei in gradina, iar sotiile sau iubitele lor sa le dea pase sau centrari", a fost mesajul lui Solskjaer.