Gradinita lui Solskjaer. Manchester United vrea sa transfere jucatori tineri si sa copieze modelul de afacere al Borussiei Dortmund

„Diavolii rosii” si-au schimbat strategia de transferuri, dupa ce au cheltuit sute de milioane de euro pe vedete care nu au dat randament.

Manchester United are ca prioritate in perioada urmatoare cumpararea unor jucatori tineri, care au potential de crestere si nu au atins plafonul maxim din punct de vedere al pretului de transfer. Printre acestia se afla Jadon Sancho (20 ani / Borussia Dortmund / Anglia / extrema dreapta / 117 mil. euro), Declan Rice (21 ani / West Ham United / Anglia / mijlocas central / 49.5 mil. euro), Federico Chiesa (22 ani / Fiorentina / Italia / extrema dreapta, atacant / 48 mil. euro), Jude Bellingham (16 ani / Birmingham City / Anglia / mijlocas central / 11 mil. euro), Jamal Lewis (22 ani / Norwich City / Anglia / fundas stanga / 11 mil. euro), Marc Jurado (16 ani / FC Barcelona / Spania / fundas dreapta / 1.5 mil. euro) si Joe Hugill (16 ani / Sunderland / Anglia / atacant / 300.000 euro).

Acesti tineri se vor adauga celor cumparati deja de United in ultimul an, respectiv Hannibal Mejbri (17 ani / AS Monaco / Franta / mijlocas central / 10 mil. euro), Mateo Mejia (17 ani / Zaragoza / Spania / atacant / 670.000 euro), Bjorn Hardley (17 ani / NAC Breda / Olanda / fundas central / 210.000 euro), Dillon Hoogewerf (17 ani / Ajax / Olanda / atacant / 130.000), Radek Vitek (16 ani / Sigma Olomouc / Cehia / portar), Martin Svidersky (17 ani / Tatran Presov / Slovacia / mijlocas central), Noam Emeran (17 ani / Amiens / Franta / extrema stanga) si Johan Guadagno (17 ani / IF Bromma / Suedia / portar).

De asemenea, echipa din Manchester ii are in lotul primei echipe, cumparati sau promovati din propria academie, pe Andreas Pereira (24 ani), Diego Dalot (21 ani), Daniel James (22 ani), Timothy Fosu-Mensah (22 ani), Mason Greenwood (18 ani), Angel Gomes (19 ani), Aaron Wan-Bissaka (22 ani), James Garner (19 ani), Axel Tuanzebe (22 ani), Scott McTominay (23 ani), Tahith Chong (20 ani) si Brandon Williams (19 ani). Clubul i-a imprumutat in acest sezon pe Cameron Borthwick-Jackson (23 ani / Oldham Athletic) si Joel Pereira (23 ani / Heart of Midlothian), iar la echipa secunda evolueaza mai multi tineri apreciati, precum Matej Kovar (19 ani), Nathan Bishop (20 ani), Ethan Laird (18 ani), D’Mani Mellor (19 ani), Ethan Galbraith (18 ani), Di’Shon Bernard (19 ani), Largie Ramazani (19 ani), Dylan Levitt (19 ani) si Arnau Puigmal (19 ani), care ar putea face pasul spre seniori in acest sezon.