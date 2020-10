Klopp, o noua declaratie savuroasa dupa meciul cu Ajax:"Din nefericire, nu sunt asa de destept" :) Ce spune germanul despre absenta lui van Dijk

Liverpool a invins in deplasare pe Ajax cu scorul de 1-0 in prima etapa a fazei grupelor din UEFA Champions League.

Astfel, campioana Angliei a incheiat seria nefasta de 3 meciuri consecutive fara infrangere, dupa eliminarea din Cupa Ligii in fata lui Arsenal, infrangerea rusinoasa 2-7 cu Aston Villa si egalul din derby-ul cu Everton.

Mai mult decat atat, "cormoranii" au reusit sa nu primeasca gol in acest meci, in contextul absentelor lui Virgil van Dijk si Joel Matip. Acest lucru se datoreaza in principal evolutiei foarte bune a lui Fabinho, care a fost coborat de Klopp in centrul defensivei, langa Joe Gomez.

Dupa meci, intr-o interventie pentru BT Sport, Jurgen Klopp a comentat in stilul sau caracteristic aceasta perioada mai dificila prin care trece clubul din cauza accidentarilor si a promis ca va face tot ce se va putea pentru ca sa duca Liverpool spre noi trofee: "Daca as fi fost un tip istet, as fi plecat de la Liverpool in vara. Toti ar fi vorbit la superlativ despre mine si despre ce am realizat. Din nefericire, nu sunt asa de destept. Stiu ca am spus ca nu conteaza ce spun oamenii cand vii la un club, ci atunci cand pleci, m-am referit in special la perioada Dortmund, pentru ca toti au fost pozitivi in momentul in care am plecat de acolo. Sper si la Liverpool sa se intample la fel. Dar voi fi impacat oricum, am castigat Champions League si titlul. Orice vom castiga de aici inainte - nu stiu daca si cate trofee vor mai fi - e ceva incredibil. Un lucru pot sa va promit: vom face tot ce ne sta in putinta pentru a castiga alte trofee".

Intrebat despre cum va reusi sa suplineasca absenta de lunga durata a lui van Dijk, Klopp a raspuns ca lipsa fundasului olandez ii va uni si mai mult pe jucatorii lui Liverpool si crede ca impreuna vor reusi sa treaca cu bine peste aceasta perioada: "L-am pierdut pe Van Dijk, e o situatie grea, dar ne vom descurca. Astfel de momente ne intaresc, ne fac sa fim mai aproape unul de altul - ceea ce, va spun, nu e usor, pentru ca oricum eram extrem de uniti - si sa ripostam prin fotbal. Arma noastra a foste mereu fotbalul si asta vom incerca sa facem si de acum inainte, sa raspundem pe teren. Sa vedem unde vom ajunge".

In final, managerul german de 53 de ani s-a aratat deranjat de criticile aparute in presa engleza la adresa echipei sale dupa ultimele rezultate si considera ca jurnalistii isi schimba mult prea usor parerile de la un meci la altul.

"Dupa meciul cu Arsenal, toti ne vedeau deja castigatorii unui nou titlu in Premier League. Apoi, a urmat dupa o saptamana infrangerea cu Aston Villa si lucrurile s-au intors la 180 de grade, toti spuneau ca avem cea mai proasta aparare din lume", a spus Jurgen Klopp.

Pentru Liverpool urmeaza meciul de Premier League cu Sheffield United de pe teren propriu, care se va juca sambata de la ora 22:00. Dupa aceea, elevii lui Klopp se vor duela cu Midtjylland in a doua etapa a fazei grupelor Ligii Campionilor, marti tot de la ora 22:00 pe Anfield Road.