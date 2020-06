El este 'Gigi Becali' din Premier League! Ce a putut face Solskjaer la meciul de astazi dintre United si Sheffield

Manchester United a castigat cu 3-0 meciul cu Sheffield United de astazi, insa atentia a fost indreptata spre Solskjaer!

Antrenorul a avut toata atentia asupra lui in minutul 80 al meciului, chiar daca Martial a inscris un hattrick si a fost omul meciului. Solskjaer a facut toate cele 5 schimbari in minutul 80 al meciului.

Astfel, in locul lui Martial a intrat Inghalo, McTominay in locul lui Bruno Fernandes, Pereira i-a luat locul lui Pogba, James l-a inlocuit pe Rashford, in timp ce Juan Mata a intrat in locul lui Greenwood.