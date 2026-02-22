Laurențiu Reghecampf are rezultate la Al-Hilal Omdurman, însă nu și liniștea pe care ar fi meritat-o, având în vedere munca excelentă pe care a depus-o aici.

Sport.ro a dezvăluit aici că antrenorul român e prins în mijlocul unui scandal imens la actuala sa echipă. Rămâne de văzut cum va gestiona conducerea această problemă neplăcută pentru părțile implicate în această poveste.

Dar dincolo de luptele interne de la Al-Hilal Omdurman, mai sunt unele probleme care apar periodic și pentru care nu există nicio rezolvare. Faptul că sudanezii nu pot juca pe teren propriu din cauza situației din țară e un mare dezavantaj, în tentativa lui „Reghe“ de a câștiga Champions League. Și, mai nou, faptul că Al-Hilal Omdurman a ajuns să se înscrie în campionatul din Rwanda a creat o altă problemă pentru Reghecampf.

Reghecampf, supărat din cauza orei la care a jucat echipa sa

De la începutul sezonului, orașul Kigali din Rwanda a devenit „casa“ celor de la Al-Hilal Omdurman. Iar „Reghe“ a spus, în mod repetat, că e foarte mulțumit de condițiile de aici. Din toate punctele de vedere.

Problema apărută acum însă nu era prevăzută de antrenorul român. Concret, Rwanda e o țară creștină, în timp ce Al-Hilal Omdurman provine dintr-o țară islamică. Iar în lumea musulmană a început luna Ramadan. Vorbim despre perioada în care musulmanii țin post, timp de 30 de zile, de la răsărit până la apus. Așadar, jucătorii lui „Reghe“ pot fi la capacitate maximă, abia după apus, când „desfac“ postul, cum se spune, și mânâncă și beau.

Spre supărarea lui Reghecampf, organizatorii campionatului din Rwanda n-au ținut cont de acest detaliu. Iar sâmbătă, Al-Hilal Omdurman a fost programată să joace meciul cu Gorilla FC, de la ora 15:00! Adică, într-o perioadă a zilei în care sudanezii n-aveau „combustibil“. Chiar și așa, Al-Hilal Omdurman s-a impus cu 1-0. După meci însă, Reghecampf a răbufnit, la conferință.

„Sincer, o astfel de programare supune echipa la o presiune inutilă! Jucătorii mei țin post de Ramadan. Nu beau, nu mănâncă. Nu-i pot obliga să mănânce, când e Ramadan. Am adaptat și noi programul nostru de pregătire, la această perioadă a anului. Jucătorii se trezesc mai devreme, iau micul dejun și apoi se antrenează de la 08:30 dimineață. Vom solicita Federației din Rwanda să țină cont de faptul că e Ramadan. Am vrea ca meciurile noastre să fie programate în nocturnă“, a spus tehnicianul român.

În acest moment, Al-Hilal Omdurman e lider în Rwanda, după cum se poate vedea mai jos, deși are cele mai puține meciuri jucate.