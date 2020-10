Fotbalistul roman care a avut tupeul sa se confrunte cu Jurgen Klopp: "Ce sa fac daca ma bagi doar cinci minute?"

Jurgen Klopp a antrenat pe FSV Mainz din 2001 pana in 2008.

Pentru echipa germana a evoluat si atacantul Marius Niculae (39 de ani), care povesteste o intamplare cu antrenorul german de dupa o partida din campionat. Romanul a prins doar 6 meciuri sub comanda lui Jurgen Klopp, in sezonul 2006-2007.

"M-am certat la un moment dat cu el. M-a bagat in ultimele cinci minute intr-un meci, am scapat doi contra unul, era deja 2-0 pentru noi, si am preferat s-o iau cu mine si sa trag la poarta decat sa-i dau pasa colegului care sigur ar fi facut 3-0."

"Dupa meci, m-a luat in fata echipei si m-a certat foarte tare. Mi-a reprosat ca trebuia sa pasez, dar i-am replicat: Ce sa fac daca ma bagi doar cinci minute? Normal ca am vrut ca sa dau gol ca sa ma bagi mai mult data viitoare!. Mi-a spus ca tocmai de asta nu ma va mai baga deloc", a declarat Marius Niculae pentru Eurosport.

Niculae il lauda pe Klopp si spune despre el ca stie cum sa-si monteze fotbalistii inainte de o partida.

"Era un tip foarte corect si asta am apreciat mereu la Klopp. Mi-a spus ca am calitate, ca sunt un jucator bun. El avea nevoie de mine 100% apt, dar atunci aveam niste probleme. Klopp era un tip care stia sa te motiveze, tin minte ca ne punea filmulete motivationale, punea muzica in vestiare. Intr-adevar, devenea dur cand nu mergeau lucrurile."