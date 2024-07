Jurgen Klopp a dat răspunsul, după ce a primit oferta de a deveni selecționer

Plecat de la Liverpool după nouă ani, antrenorul german și-a încheiat prematur înțelegerea cu gruparea de pe Anfield, după ce a spus că are nevoie de o pauză.

La 12 zile după ce și-a încheiat, practic, socotelile cu Liverpool, antrenorul german a primit o ofertă pentru a deveni selecționer. Nu din partea țării sale, ci din partea Statelor Unite ale Americii!

Doar că fostul antrenor de la Liverpool a refuzat oferta venită din partea americanilor, scrie jurnalistul David Ornstein de la The Athletic.

Naționala lui Gregg Berhalter a fost eliminată încă din faza grupelor la Copa America, după ce s-a duelat cu Uruguay, Panama și Bolivia, iar parcursul scurt de la turneul găzduit chiar în Statele Unite nu i-a încântat pe americani.

