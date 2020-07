Razboi intre Lampard si Solskjaer! Chelsea si Manchester United se lupta pentru noua SENZATIE din Premier League. Pleaca De Gea? 

Chelsea vrea neaparat sa il inlocuiasca pe Kepa si se lupta cu United pentru un portar de 23 de ani.

Aflati inca la inceput de drum in cariera de antrenori, atat Ole Gunnar Solskjaer cat si Frank Lampard sper sa se claseze intre primele 4 echipe ale Angliei, la finalul sezonului. Lupta este una stransa, iar o problema comuna a celor doi este lipsa unui portar de incredere. Atat De Gea, titularul lui United, cat si Kepa Arrizabalaga, fotbalistul cumparat de Chelsea pentru suma record de 71,6 milioane de lire, au gafat grav in ultimele saptamanii.

O solutie pentru ambele echipe ar putea fi Dean Henderson, portarul de 23 de ani care evolueaza in acest sezon la Sheffield United. Echipa de pe Old Trafford are prioritate in aducerea englezului, pentru ca il are deja sub contract si doar l-a imprumutat la Sheffield! In mod inevitabil, Henderson se va intoarce la Manchester United peste doar o saptamana, insa nici nu vrea sa auda de posibilitatea de a ramane la club fara sa fie titular!

Desi nemultumit de erorile lui De Gea, spaniolul de 29 de ani care a gafat grav in semifinala FA Cup pierduta tocmai in fata lui Chelsea cu 1-3, Solskjaer l-a incurajat pe titularul din poarta lui United si vrea sa se bazeze in continuare pe el.

Conform Manchester Evening News, Frank Lampard incearca sa profite de situatie si sa-l atraga pe Henderson cu promisiunea ca va fi titular pe Stamford Bridge, din sezonul viitor. Mai mult decat atat, Chelsea ii promite goalkeeperului un salariu de 170 de mii de lire pe saptamana, mult peste cele 70 de mii pe care le castiga acum. Englezii anunta ca reprezentantii lui Chelsea au demarat deja discutiile cu agentii lui Henderson. Despre Chelsea s-a spus ca ar fi interesata si de Onana, portarul lui Ajax, si Jan Oblak de la Atletico, insa avantajul lui Henderson este ca si-a demonstrat deja valoarea in Premier League.

Contractul lui Dean Henderson cu Manchster United expira in 2022, insa diavolii rosii au posibilitatea sa prelungeasca intelegerea pe inca un sezon. O alternativa pentru englez ar fi aceea de a fi din nou imprumutat, Sheffield United fiind extrem de interesata sa il pastreze si din sezonul viitor.