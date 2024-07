Antrenorul german a spus atunci că se simte epuizat și își dorește o perioadă de pauză. Șefii lui Liverpool i-au respectat dorința și l-au lăsat să plece, iar în locul său a fost numit olandezul Arne Slot.

Chiar dacă a trecut abia o lună de când și-a încheiat oficial conturile cu Liverpool, Jurgen Klopp a primit mai multe oferte, dar nimic nu l-a tentat să revină în fotbal.

În cursul zilei de miercuri, germanul a făcut un anunț neașteptat. A anunțat că își va încheia cariera de antrenor, dar a lăsat de înțeles că decizia sa se poate schimba în viitor.

”De astăzi, asta este pentru mine ca antrenor. Nu m-am lăsat dintr-un capriciu, a fost o decizie generală. Am antrenat cele mai bune cluburi din lume.

Vom vedea cum vor arăta lucrurile peste câteva luni. Momentan, nimic nu se ivește”, a spus Jurgen Klopp, la Congresul Internațional al Antrenorilor.

