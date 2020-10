BLESTEM pentru Liverpool! Klopp l-a pierdut si pe Fabinho, folosit fundas central dupa diagnosticul dur primit de Van Dijk

Fabinho i-a luat locul Van Dijk in centrul apararii lui Liverpool, dupa ce olandezul si-a rupt ligamentele in derby-ul cu Everton.

Cel mai bun fundas din lume va lipsi cel putin jumatate de an, a anuntat clubul. Acum sunt emotii si cu Fabinho.

Brazilianul a iesit in prima repriza a meciului cu Midtjylland, acuzand probleme la coapsa. Trimis in teren alaturi de Joe Gomez, Fabinho a primit ingrijiri medicale pe teren, dar n-a putut continua. In locul sau a intrat pustiuld e 19 ani Rhys Williams. In cazul in care accidentarea lui Fabinho nu se dovedeste una superficiala, Liverpool are o mare problema defensiva in perioada urmatoare.

Pentru meciul de azi contra danezior au fost indisponibili si Alcantara, Keita sau Matip. In cazul celor 3 nu este insa vorba de absente de durata.

