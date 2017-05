Simona Halep si-a aflat prima adversara de la Roma. Cu cine joaca in turul 2

Simona Halep a cucerit sambata trofeul de la Madrid.

Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 6, va evolua din nou, la mai putin de trei saptamani, cu germana Laura Siegemund, locul 32 WTA, in turul al doilea al turneului de categorie Premier de la Roma.

Siegemund a invins-o, luni, cu 6-2, 6-4, intr-o ora si 31 de minute, pe japoneza Naomi Osaka, locul 49 WTA, in mansa intai a Internationalelor Italiei. Germana va juca in faza urmatoare cu Halep, care a stat in primul tur.

Simona Halep a fost invinsa, la 29 aprilie, cu scorul de 6-4, 7-5, de Laura Siegemund, in semifinalele turneului de la Stuttgart, in a doua lor partida directa. Anul trecut, in optimi, tot la Stuttgart, jucatoarea germana s-a impus si mai clar, cu scorul de 6-1, 6-2.

Halep a castigat, sambata, primul turneu din acest an, Madrid Open, iar Siegemund s-a impus la Stuttgart.

