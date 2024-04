Cât costă semnătura lui Alexander Isak, atacantul care a furat privirile cluburilor de top din Europa

FC Barcelona, dornică să-și consolideze capacitățile ofensive, și-a îndreptat atenția către un jucător de mare valoare pe piața transferurilor. Odată cu zvonurile apărute cum că polonezul Robert Lewandowski va părăsi formația sezonul viitor, catalanii par să fi găsit înlocuitorul perfect.

Este vorba despre Alexander Isak, atacantul celor de la Newcastle United, care este într-o formă de zile mari, cu 17 goluri în 25 de partide de Premier League.

Președintele clubului catalan, Joan Laporta, a sugerat recent progresul clubului către stabilitatea economică, deschizând calea pentru achiziții ambițioase în periaoda de transferuri. Sfârșitul sezonului anunță o perioadă de transferuri mai mult decât interesantă, cu FC Barcelona care își propune să-și întărească echipa pentru a face față provocărilor viitoare.

"Lucrăm să încercăm să obținem regula 1:1 pentru a putea aduce jucători. Zilele trecute, LaLiga ne-a felicitat pentru eforturile pe care le depunem pentru a reduce salariile." a declarat Laporta, la o conferință de presă.

????????✅| ????????????????????????????????: Barça is close to getting back to the 1:1 rule, Joan Laporta confirms! pic.twitter.com/GpNzKvRWQn

Între timp, Arsenal, sub conducerea tehnicianului spaniol, Mikel Arteta, și-a manifestat interesul pentru atacant și în trecut. "Tunarii", angrenați în lupta pentru titlul din Anglia, își doresc să-și întărească opțiunile ofensive.

În ciuda faptului că își desfășoară în prezent activitatea la Newcastle, viitorul lui Isak rămâne incert din cauza constrângerilor financiare cu care se confruntă clubul englez, accentuate de absența lor din Liga Campionilor, după ce echipa sa a fost eliminată din "grupa morții". În grupa F au făcut parte Newcastle United, AC Milan, Borussia Dortmund și PSG.

Prin urmare, Isak a devenit ținta perfectă pentru FC Barcelona, cât și pentru Arsenal. Ambele cluburi se luptă în prezent pentru semnătura sa.

Suedezul, cândva un vârf de excepție la Real Sociedad, s-a transferat la Newcastle în anul 2022, pentru o sumă record de 70 de milioane de euro. Mai mult ca sigur clubul englez va solocita o sumă mai mare pentru o eventuală mutare.

Arsenal and Barcelona are interested in Newcastle forward, Alexander Isak, as the Swedish star's future grows increasingly uncertain ????

Where should Isak go next if he were to leave? ???? pic.twitter.com/QW9OZh8nkN