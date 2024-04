Rapid a pierdut cu Universitatea Craiova în etapa cu numărul șapte din play-off-ul Superligii României cu 1-2. Giuleștenii au ieșit, astfel, din cursa pentru un loc care putea duce în cupele europene.

Paul Iacob a sărit la bătaie după Rapid - Craiova și a explicat gestul la flash-interviu: ”Nu mă caracterizează. Mi-am pierdut capul”

La finalul partidei din Giulești, moment în care Paul Iacob se îndrepta către tunel, un fan i-ar fi adresat injurii. Fotbalistul Rapidului s-a enervat teribil și nu și-a mai putut controla nervii.

Iacob i-a împins pe toți care-i stăteau în cale și a țâșnit spre spectatorul aflat în tribună. Jucătorul giuleștenilor a fost însă luat pe sus de colegii săi și dus cu forța spre tunel.

Spiritele s-au calmat, ulterior, iar la flash interviu, Iacob și-a prezentat scuzele față de fanul aflat în tribună și a ținut să puncteze că încărcătura emoțională a situației de la Rapid l-a acaparat.

”Și eu aș fi vrut să încep tot cu acel moment. Am făcut un gest care nu mă caracterizează. Mi-am pierdut puțin capul. Vreau să-mi cer scuze acelui suporter, suporterilor în general. Am reacționat la nervi. Cineva din tribune m-a înjuart. Eu, foarte încărcat, și m-am dus spre el. Nu trebuia să fac asta. Sunt supărări, sunt lucruri și la noi. Am greșit, îmi cer scuze încă o dată. Vreau să discut cu acel suporter și să discut față în față”, a spus Paul Iacob după meci.

După 1-2 cu Universitatea Craiova, Rapid rămâne fără victorie în play-off-ul Superligii României, asta după ce în ultima etapă a sezonului regulat giuleștenii o învingeau pe FCSB cu 4-0 și aspirau la titlu!