Nicușor Bancu a dezvăluit ce a schimbat Costel Gâlcă la Universitatea Craiova

Oltenii au făcut luni deplasarea la Capitală pentru confruntarea din Giulești împotriva Rapidului. La capătul celor 90 de minute, Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1.

La finalul partidei, Nicușor Bancu, fundașul și căpitanul Universității Craiova, a tras primele concluzii după victoria obținută de echipa sa.

Internaționalul român a dezvăluit cum a schimbat Costel Gâlcă fața echipei de când a preluat echipa și ce le-a transmis antrenorul la pauza meciului din Giulești.

Nicușor Bancu: ”Lupta e strânsă”

„Suntem foarte fericiți, pot să zic că am dominat jocul, ne-am creat cele mai mari ocazii. Dumnezeu ne-a răsplătit și pe final am reușit să marcăm. Am ratat din nou multe ocazii de a face 2-0, după aceea și 2-1. Toată echipa s-a dăruit, s-a văzut alt meci față de cel de acasă. După Paște ne așteaptă o partidă grea cu cei de la FCSB și ca să rămânem pe locul doi trebuie să câștigăm.

Datorită lui pot să zică că am jucat atât de bine pe faza de apărare, ne-am închis bine, am reușit să comunicăm. Ne-a zis să avem mai mult calm cu mingea la picior pentru a găsi soluții mult mai clare. Lupta pentru locul doi e foarte strânsă, se va juca până în ultima etapă”, a spus Nicușor Bancu, la flash-interviu.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a urcat pe locul doi, cu 37 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj dar cu un golaveraj mai bun față de fosta campioană a României.

În următoarea etapă, oltenii se vor duela pe teren propriu cu FCSB, în timp ce Rapid, care a rămas pe locul cinci, se va deplasa în Gruia pentru meciul cu CFR Cluj.

Cum arată clasamentul play-off-ului la finalul etapei a șaptea

1. FCSB - 49 de puncte

2. Universitatea Craiova - 37 de puncte

3. CFR Cluj - 37 de puncte

4. Farul Constanța - 35 de puncte

5. Rapid - 29 de puncte

6. Sepsi OSK - 28 de puncte