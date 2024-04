Giuleștenii au întâlnit-o pe Universitatea Craiova luni seară în etapa #7. La capătul celor 90 de minute, oltenii au obținut toate cele trei puncte după ce au învins cu 2-1.

Bogdan Lobonț, fără menajamente după eșecul din Giulești: ”Frustrare”

Bogdan Lobonț, interimarul Rapidului, a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi, dar și despre faptul că poartă discuții zilnice cu conducerea referitor la obiectivele pe care le are la trupa din Giulești.

”E o înfrângere care doare cel mai tare. Cu atât mai mult că s-a întâmplat în Giulești, în fața propriilor suporteri. E normal ca băieții să fie dezamăgiți. Eu nu știu de ce trebuie să ne legăm de aceste lucruri. Atenția și energia trebuie să fie în teren pe durata tuturor celor 90 de minute. E normal să fie și un anumit nivel de frustrare. E normal, sunt persoane, persoane umane. Au sentimente și emoții.

E normal, că e căpitanul Rapidului. Suferă mult și el (n.r. Cristi Săpunaru). Nu cred că trebuie să acordăm atenție rezultatelor. Să vedem ce putem lua bun. Fotbalul câteodată e nedrept. Repriza a doua a fost bună.

Jucătorii știu foarte bine ce s-a întâmplat. Nu doar în play-off. Nu are rost să discutăm. Trebuie să stăm calmi, să analizăm și să mergem mai departe. Suporterii au tot dreptul să fie supărați. Știu câtă energie pun pentru echipă, cât suflet pun pentru echipă.

Au mai rămas trei partide de jucat. Încercăm să luăm maximul din ele. Șansele pentru Europa s-au diminuat considerabil, dacă nu chiar de top. La Cluj o să fie o partidă dificilă.

Noi facem tot ceea ce depinde de noi. Să ducem Rapidul acolo unde vrea toată lumea. Mă refer la toată suflarea rapidistă. Suporteri, jucători și staff tehnic.

Discuții cu conducerea am în fiecare zi. Discutăm zilnic despre ce facem la Rapid. Am spus că în momentul în care am venit la echipă să ne focusăm pe ce trebuie să facem zi de zi. Astăzi contează cel mai mult”, a spus Bogdan Lobonț.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a urcat pe locul doi, cu 37 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj dar cu un golaveraj mai bun față de fosta campioană a României.

În următoarea etapă, oltenii se vor duela pe teren propriu cu FCSB, în timp ce Rapid, care a rămas pe locul cinci, se va deplasa în Gruia pentru meciul cu CFR Cluj.

Cum arată clasamentul play-off-ului la finalul etapei a șaptea