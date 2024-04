Robert Lewandowski a decis! Unde va juca în sezonul următor

Chiar dacă a anunțat inițial că va pleca de la echipă la finele acestui sezon, antrenorul de 44 de ani a fost convins, în cele din urmă, de conducerea clubului să conducă echipa și în următorul sezon.

Catalanii sunt aproape de a rezolva primul transfer al verii, iar acum au primit o veste bună și din partea lui Robert Lewandowski (35 de ani). Atacantul polonez, ”vânat” de mai multe cluburi din Arabia Saudită, este gata să rămână la formația catalană și în sezonul următor, anunță publicația Sport.es.

Golgheterul polonez este în continuare sub contract cu Barcelona până în 2026, dar zvonurile legate de o posibilă plecare a sa de la echipă s-au intensificat în ultima perioadă, având în vedere că evoluțiile sale nu au fost pe placul fanilor.

Chiar și așa, Lewandowski a reușit să marcheze de 20 de ori în toate competițiile pentru Barcelona, în 43 de partide strânse în toate competițiile, cifră la care se adaugă și nouă assist-uri.

