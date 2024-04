Andrea Compagno (28 de ani) a evoluat timp de un an și jumătate la FCSB, dar a fost forțat să plece după ce a intrat pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali.

Atacantul italian a ajuns în China, la TJ Jinmen Tiger, unde a fost transferat pentru 120.000 de euro, dar a urmărit atent finalul de campionat din România și a transmis felicitări către fosta sa echipă. Totuși, Compagno nu uită ce a pățit în România și cum l-a forțat Gigi Becali să plece de la echipă.

Italianul a preferat să se transfere la un club la care să prindă mai multe minute, iar cifrele sale din China sunt impresionante. În șase meciuri, Compagno a reușit să înscrie de cinci ori.

Andrea Compagno: ”Sunt fericit pentru suporteri”

„Ar fi super, dar nu știu cum funcționează. Am scris foștilor colegi, antrenori, doctori. Sunt foarte fericit, cred că după noiembrie-decembrie am înțeles că o să fim campioni pentru că acest an nu era concurență. Era la nivelul superior, și anul trecut eram foarte buni, dar era o echipă mai bună ca noi, cu un fotbal foarte bun, Farul, dar anul acesta nu cred că a putut să se bată cu FCSB. A dominat din primul minut până în ultimul. Sunt fericit pentru suporteri și pentru tot orașul.

Eu sunt în China acum, băieții au făcut totul. Această schimbare pentru mine era obligatorie pentru că toată lumea știe cum a mers situația.

A fost un an și jumătate foarte bun pentru mine, era foarte important să schimb pentru că persoana cea mai importantă din clubul FCSB nu mă plăcea pe mine și am zis că nu rămân acolo degeaba, mai bine să schimb”, a spus Compagno, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Aflat sub contract cu FCSB în perioada august 2022 - februarie 2024, Andrea Compagno a adunat 55 de meciuri în tricoul roș-albastru, reușind să marcheze 20 de goluri.

Două milioane de euro este cota de piață a atacantului italian pe care Gigi Becali a acceptat suma de 120.000 de euro pentru a-l ceda la Tianjin Jinmen Tiger.