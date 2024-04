Clubul patronat de Gigi Becali și-a asigurat matematic titlul cu trei etape înainte de încheierea stagiunii, după ce a învins-o pe Farul Constanța cu 2-1 sâmbătă seară, pe Arena Națională, în fața a aproape 30 de mii de suporteri.

Mihai Teja, ex-FCSB, a dat verdictul după ce roș-albaștrii au câștigat titlul

Mihai Teja, fost antrenor la gruparea roș-albastră în perioada decembrie 2018 - iunie 2019, a mărturisit că FCSB a meritat sâ se impună în actualul sezon și a ținut să evidențieze că echipa nu a avut competitoare în lupta la titlu.

FCSB a înregistrat cinci victorii (2-1 vs. Sepsi, 1-0 vs. Farul, 2-0 vs. Craiova, 1-0 vs. CFR Cluj, 2-1 vs. Farul) și două rezultate de egalitate (2-2 vs. Rapid, 2-2 vs. Sepsi) în play-off-ul Superligii României.

”Cred că FCSB merita titlul de campioană. A fost echipa cea mai bună în acest campionat. Au avut continuitate, au avut rezultate. Nu a avut competitoare pentru câștigarea campionatului. Mie îmi place să zic ca și-au pus piedică singure (n.r. celelalte echipe)”, a spus Mihai Teja, potrivit ProSport.

Câți bani poate încasa FCSB în scenariul SF al lui Gigi Becali

Becali nu țintește, însă, doar titlul de campion, ci și un parcurs senzațional în cupele europene. Omul de afaceri a anunțat că nu va da prime jucătorilor pentru câștigarea titlului, ci doar dacă aceștia vor aduce bani în conturile clubului.

Acest lucru este posibil doar cu un parcurs cât mai bun în competițiile organizate de UEFA. Dacă va câștiga titlul, FCSB va începe din primul tur preliminar, iar dacă va reuși să treacă va fi recompensată cu 280.000 de euro.

Suma primită din partea UEFA va crește în următoarele două tururi preliminare. În turul doi și trei, FCSB ar putea primi 380.000, respectiv 480.000 de euro.

În play-off, FCSB ar putea încasa nu mai puțin de cinci milioane de euro, iar accederea în grupe este premiată cu 15,6 milioane de euro. În total, dacă i-ar îndeplini visul lui Gigi Becali, Florinel Coman și compania ar aduce în conturile clubului din Berceni nu mai puțin de 21,7 milioane de euro!