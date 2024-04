E gata, a semnat! Când va fi prezentat oficial noul antrenor al lui Liverpool

Liverpool a înregistrat în ultimele două etape o înfrângere (0-2 vs. Everton) și un rezultat de egalitate (2-2 vs. West Ham) și pare că a ieșit din cursa pentru titlu.

Arsenal e prima clasată cu 80 de puncte, iar Manchester City e pe doi cu 79 de puncte. ”Cetățenii” au și un meci în minus față de celelalte două cluburi de pe podium.

La finalul actualei stagiuni, Jurgen Klopp va părăsi banca tehnică a ”cormoranilor” după ce a anunțat în plin sezon că ”a obosit” și că vrea să ia o pauză de un an.

Liverpool a încercat cu mai mulți posibili înlocuitori pentru postul neamțului, cum ar fi Xabi Alonso sau Ruben Amorim, dar în cele din urmă ”cormoranii” s-au înțeles cu Arne Slot.

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Liverpool și Feyenoord s-au înțeles pentru Arne Slot, iar antrenorul va fi prezentat oficial la trupa din Mereseyside în această săptămână.

”Totul e gata și pregătit”, a mai punctat jurnalistul italian pe rețelele social media.

???????? Liverpool and Feyenoord have signed all documents for Arne Slot’s imminent move to #LFC as new head coach.

It will still take some time for the official club statement, planned between clubs for this week.

All done and sealed. ???????? pic.twitter.com/daB6HBOn88